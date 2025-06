Xeque não mandou recado a Lula sobre guerra Irã-Israel; post é piada

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que um xeque de Dubai teria dito para Lula "segurar a língua antes de arrastar o Brasil para uma guerra", referindo-se ao conflito entre Irã e Israel.

As peças desinformativas reproduzem o post feito por um perfil humorístico, mas retirando-o de seu contexto original e tratando-o como se fosse verdadeiro. Não há registro de que qualquer membro do governo dos Emirados Árabes Unidos tenha dado tais declarações.

O que diz o post

A publicação contém o seguinte texto: "Sheik manda recado ao Presidente Lula sobre conflito entre Israel e Irã: 'Segure a língua antes de arrastar o Brasil para uma guerra'". A postagem tem uma imagem que simula uma notícia publicada em um portal de internet.

Ao fundo, há uma foto do suposto xeque acima de uma de Lula abaixo. O texto que acompanha a publicação diz: "Sheik de Dubai alerta Lula em meio à guerra entre Israel e Irã".

Por que é falso

Post original é de perfil de humor. Uma busca no Google com a suposta manchete compartilhada pelas publicações enganosas (aqui) leva à postagem original, feita por um perfil de humor nas redes sociais chamado "Sheik Maranhense" (aqui, aqui e aqui). Nele, o autor se passa por um "xeque de Dubai" e retrata situações inusitadas ao percorrer alguns pontos da cidade de Balsas (MA) (aqui, aqui, aqui e aqui). Em outras postagens, ele já "manifestou interesse" em comprar o Flamengo após a vitória sobre o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes da Fifa (aqui), "ofereceu dote bilionário" para conquistar a influenciadora Virgínia Fonseca (aqui) e "propôs" trocar carros e motos por camelos para reduzir os acidentes no município (aqui).

Assessoria reforçou teor humorístico de conteúdo. Ao UOL Confere, a assessoria do Sheik Maranhense lamentou que posts do perfil tenham sido compartilhados como verdadeiros: "O intuito da página é usar um personagem como figura pública e fazer memes e sátiras sobre assuntos em alta. Nosso jurídico já está acionado e as páginas que estão compartilhando os memes tirados do real contexto serão responsabilizadas".

Suposta notícia compartilhada por posts enganosos não existe. A mesma pesquisa no Google (aqui) mostra que nenhum veículo de imprensa profissional publicou qualquer notícia semelhante à usada pelas peças desinformativas. Da mesma forma, uma busca por termos em inglês (aqui) também não trouxe qualquer tipo de conteúdo veiculado pela imprensa internacional sobre o assunto.

Brasil criticou ataques de Israel e EUA ao Irã. O Itamaraty condenou as ofensivas americanas e israelenses contra o Irã. O governo brasileiro afirmou que "ações armadas contra instalações nucleares representam uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis" e defendeu "a urgente necessidade de solução diplomática que interrompa esse ciclo de violência e abra uma oportunidade para negociações de paz" (aqui e aqui).

