Sete soldados israelenses morrem na Faixa de Gaza

Sete soldados israelenses morreram no mesmo incidente sul da Faixa de Gaza, anunciou o Exército do país, que divulgou as identidades de seis militares, com idades entre 19 e 21 anos.

As vítimas eram integrantes do 605º batalhão de engenheiros de combate, responsável por destruir as infraestruturas do movimento islamista palestino Hamas, retirar minas terrestres e abrir rotas para a infantaria e os blindados. A identidade da sétima vítima não foi revelada.

O Exército não revelou detalhes sobre o incidente que provocou as mortes.

Desde o início da guerra contra o Hamas, mais de 430 soldados israelenses morreram no território palestino.

A guerra em Gaza começou com o ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que matou 1.219 pessoas, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

A campanha militar israelense no território palestino matou mais de 56.000 palestinos, segundo os dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU.

