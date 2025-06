'Bonito e eficiente': por que este sensor de presença faz sucesso

Ter um sensor de presença em casa pode ajudar na economia de energia e, dependendo de onde é instalado, aumentar a sensação de segurança. Basicamente, ele acende e apaga a luz conforme a detecção de movimento no ambiente.

Para quem está em busca desse produto, um dos modelos que fazem sucesso é da marca Intelbras, que registrou mais de 400 compras apenas no mês passado na Amazon. Ele está com 14% de desconto hoje, inclusive. A seguir, conheça mais sobre como funciona o produto.

O que o fabricante diz sobre o sensor?

Permite ajustar o tempo de acionamento da lâmpada entre 10 segundos e 10 minutos;

Pode detectar presença 24h por dia ou apenas à noite;

Possui um formato articulável para melhor detecção de ângulo;

Dá para instalar em tetos e paredes;

Oferece três anos de garantia.

O que diz quem o comprou?

O produto recebeu mais de 1.200 avaliações na Amazon, sendo 4,6 a nota média — do máximo de cinco. Confira a seguir algumas opiniões positivas de quem comprou e se sentiu satisfeito:

Fácil instalação. Segui as instruções da embalagem e foi muito prático. Darwin Alberto



Eficiente. Funciona bem e tem bastante sensibilidade . Luana

Eficiente, de fácil instalação e prático. É um sensor de presença que, por ter um sensor crepuscular integrado, pode ser facilmente ajustado para acender uma lâmpada somente à noite (...) Pode ser ajustado o tempo que a lâmpada permanecerá acesa também, conforme a necessidade do usuário. O aspecto do produto também é muito bom. Aprovado. Walter

É de fácil configuração quanto ao acionamento em todo o tempo ou só noturno, como também para o tempo acionado. Bonito e eficiente. Anderson de Paula

Pontos de atenção

As principais reclamações são sobre a alta sensibilidade do sensor, já que, quando instalado em áreas externas, pode acionar a iluminação mesmo com a passagem de veículos na rua.

O sensor tem uma sensibilidade alta demais. Usei para colocá-lo na garagem da minha casa, que tem um portão com alguns "buracos" para fora. (...) É só chegar a noite (configurei para ligar somente a noite) que fica ligando a cada passada de ônibus na rua. Wagner

O produto é de fácil instalação. Tem variações de regulagem e é bem discreto, mas às vezes demora para acender. Coloquei ele para acender quando chego de noite no portão, mas às vezes ele demora para perceber que já entrei. E às vezes só com a luz do farol dos carros que passam na rua ele acende. Fábio

