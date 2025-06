São Carlos vende 19 imóveis da Best Center para fundo imobiliário por R$308,5 mi

(Reuters) - A São Carlos informou nesta quarta-feira que vendeu 19 imóveis, sendo 15 centros de conveniência e 4 lojas de rua, da Best Center, vertical da companhia que atua principalmente no desenvolvimento e administração de centros de conveniência, para um fundo imobiliário, por R$308,5 milhões.

O comprador é o Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Urbana Master, segundo fato relevante da companhia ao mercado.

Os ativos totalizam cerca de 45 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL). Do valor total, R$228,6 milhões entrarão no caixa da São Carlos e R$79,9 milhões serão pagos em cotas subordinadas do fundo, segundo comunicado divulgado à imprensa.

"A negociação também deu o direito à Best Center a ficar com 90% do lucro futuro da venda dos imóveis dentro do Fundo Imobiliário", acrescentou. A Best Center seguirá como administradora dos imóveis.

A São Carlos também disse não descartar a possibilidade de estruturar novos FIIs com os demais ativos da Best Center e do segmento de escritórios.

Após essa transação, o portfólio de ativos imobiliários da São Carlos passa a ter 50 imóveis, com ABL própria de 304,3 mil metros quadrados e valor de mercado de R$3,1 bilhões.