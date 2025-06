'Não culpe socorristas', diz resgate da Indonésia após morte de brasileira

A Basarnas (Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia) pediu que as pessoas 'não culpem socorristas' em casos de acidente, ao compartilharem hoje imagens do içamento do corpo da brasileira Juliana Marins, localizado ontem no monte Rinjani.

O que aconteceu

Mensagem está na legenda de uma publicação repostada pelo grupo no Instagram. Originalmente, o post é da conta @swarataufik, ou seja, não foi originalmente publicado pelo @sar_nasional, que pertence à Basarnas. No entanto, não ficou claro se o dono da página era um dos socorristas da equipe no Monte Rinjani.

Fazer trilha até o Monte Rinjani é um esporte de turismo extremo. Tenha respeito e conheça seus limites. Quando acontecer um acidente, não culpe os socorristas sem entender o que eles passam.

@swarataufik, em legenda de story

O UOL tentou contato com o dono do perfil, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.

Publicação acontece após inúmeras críticas feitas por brasileiros aos socorristas indonésios. "Incompetentes e despreparados. Não merecem receber turistas", comentou um brasileiro em post no Instagram dos socorristas. "Por que não usaram drones para deixar comida, água e celular para a brasileira?", questionou outro.

Faz muito tempo que a Indonésia não dá a mínima e, inclusive, oculta acidentes e outros problemas pelos quais os turistas passam. Amadorismo no resgate, falta de informação sobre o trajeto, falta de estrutura dos guias e parques

Comentário de brasileiro no Instagram @sar_nasional

Brasileiros invadiram as redes sociais do presidente da Indonésia e da agência de resgate com comentários de indignação. Na conta oficial de Prabowo Subianto e da República da Indonésia no Instagram, eles criticam a lentidão das autoridades locais.

"Quatro dias para ser resgatada", disse uma brasileira no perfil oficial da República do país. Segundo a Barsanas (Agência Nacional de Resgate da Indonésia), os socorristas chegaram ao ponto de queda dela às 18h31 de ontem no horário local (7h31 no horário de Brasília). Juliana sofreu a queda na trilha quatro dias antes.

Especialista cita "amadorismo" e diz que resgate demorou demais

Geólogo ouvido pelo UOL concorda que fatores climáticos foram agravantes do resgate, mas cita "amadorismo" do parque. Marcelo Gramani, da seção de Investigações, Riscos e Gerenciamento Ambientado do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), que trabalha em conjunto com a Defesa Civil de São Paulo, disse que o parque deveria ter um plano —inclusive, mais rápido— para agir em situações como essa.

É um risco previsível. Não dá para dizer que é uma surpresa. E a partir do momento em que você tem um atrativo para turistas, em uma trilha, o responsável precisa ter um planejamento.

Marcelo Gramani, geólogo do IPT

Para ele, o parque demorou para resgatar Juliana. "Por mais que o acesso seja difícil, o responsável pelo parque precisa apresentar alternativas de resgate", explicou Gramani.

Geólogo concorda que drones poderiam ter ajudado na operação. "Hoje, os bombeiros têm drones que conseguem levar a boia em situações de afogamento. Então, um drone adaptado poderia ter levado alimentos para ela, mas não sabemos se eles possuem equipamentos", completou.

Monte Rinjani tem histórico de acidentes

Turistas já morreram no local. Em maio, um turista malaio de 57 anos morreu no Rinjani depois de uma queda enquanto o escalava. Em 2022, um português também morreu após despencar de um penhasco no seu cume, segundo a BBC. Já em 2012, um grupo de sete estudantes morreu durante uma escalada.

Em 2018, um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a região do vulcão, o que levou a desabamentos nas trilhas e 17 mortes. Mais de 330 pessoas ficaram feridas, estimou a imprensa internacional e as autoridades na época. A maioria era de turistas.

Como foi queda e o resgate de Juliana

Juliana Marins foi encontrada morta ontem no precipício no Monte Rinjani, na Indonésia. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, ela fazia um mochilão pela Ásia e decidiu fazer a trilha no entorno da paisagem natural na ilha de Lombok.

A brasileira escorregou e caiu de uma ribanceira, despencando 300 metros e ficando presa. O acidente aconteceu na última sexta-feira (20) e ela ficou no local por mais de quatro dias.

Equipes de resgate se aproximaram do local do acidente, mas não conseguiram chegar até a brasileira. Fatores climáticos dificultaram o resgate.

O corpo de Juliana começou a ser retirado de dentro do vulcão por volta das 8h de hoje (22h de ontem no horário de Brasília). Ele foi içado em uma maca e levado para uma base do parque. Na sequência, foi conduzido de avião até o Hospital Bhayangkara.

Não se sabe a causa da morte da brasileira, nem o dia e horário do óbito. Autoridades indonésias devem fazer a perícia antes de liberar o corpo para seguir com a família para o Brasil.