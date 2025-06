Repete roupa sem lavar? Entenda quais são os riscos de contaminação

Quem acha que dá para repetir a mesma roupa muitas vezes, fique atento. A lavagem de peças usadas é necessária para evitar a proliferação de bactérias, fungos, ácaros, bem como a disseminação de pulgas, piolhos e vírus, ainda mais em dias quentes, quando se trabalha em hospital, ou transita por locais com aglomeração, como metrô, academia e escola.

Ao usar roupas não lavadas, você pode contrair:

Escabiose (sarna): doença cujo principal sintoma é uma coceira muito intensa à noite;

Dermatite atópica: inflamação que causa vermelhidão, descamação e feridas na pele;

Urticária: irritação na pele caracterizada por vergões salientes e sensação de ardência;

Pediculose: infestação da cabeça, tronco, região púbica pelo parasita Pediculus humanus;

Candidíase: infecção fúngica, normalmente na pele ou nas membranas mucosas de genitais.

As áreas mais afetadas costumam ser as que têm maior contato com a roupa e transpiram. Portanto, atenção a axilas, região íntima, parte interna das coxas e nádegas. Pessoas que já desenvolveram alergias têm possibilidade de desenvolver outras e se o tecido da roupa for sintético (poliamida, poliéster), pode agravar ainda mais, por causa da fricção com a pele.

Com que frequência lavar roupas?

Imagem: Getty Images

Cada peça de roupa, incluindo as de cama, mesa e banho, tem um limite de uso, que varia de acordo com o tipo de tecido, serventia e estado de higiene da peça.

Mas se a roupa circulou por locais de alta exposição microbiológica, como os já anteriormente citados, ou ainda apresentar cheiro ruim, suor e manchas, é preciso providenciar sua limpeza antes da próxima utilização.

As frequências sugeridas com que roupas devem ser higienizadas costumam ser as seguintes:

A cada uso: meias, cuecas, calcinhas, camisetas, leggings, roupas esportivas.

Duas vezes por semana: toalhas.

Semanalmente: lençóis e fronhas.

A cada três usos: pijamas, sutiãs, saias, vestidos, calças sociais, bermudas.

A cada quatro usos: blazers, malhas de lã, jeans.

Duas vezes por estação: casacos pesados.

Quatro vezes ao ano: colchas e edredons.

Uma vez ao ano: roupas de couro.

Água acima de 40ºC e com água sanitária facilita a eliminação de diversas bactérias e fungos patogênicos e é indicada em especial quando alguém está em tratamento de infecções respiratórias, urinárias ou gastrointestinais.

Vale lembrar ainda que, em se tratando de calcinhas e cuecas pessoais, devem ser lavadas separadamente, para não haver contaminação.

Como deve ser feita a limpeza da máquina?

Imagem: Getty Images

Manter a limpeza da máquina de lavar roupas é importante não só para garantir sua integridade, mas também para a prevenção contra uma série de doenças.

Uma manutenção constante do eletrodoméstico ajuda a manter o ambiente de lavagem, como tanque, cesto, dispenser de insumos e filtro de fiapos, limpos e livres de resíduos que podem restar de lavagens anteriores.

A limpeza interna depende do tipo de máquina — com abertura frontal ou superior.

Modelo de abertura superior: com a máquina de lavar roupas vazia, deve-se colocar 1/2 litro de alvejante diretamente no cesto, em seguida, escolher o nível alto de sua máquina para garantir a quantidade correta de água. Em seguida, é necessário selecionar a opção "programa de longa duração" (pesadas/muito sujas) e, por fim, escolher agitação turbo e enxague único.

Modelo de lavadoras frontais: contam com funções de lavagem do tambor, de forma que basta selecionar a função da sua máquina e fazer a lavagem de forma periódica de acordo com o manual do produto.

Para as máquinas que possuem filtro, é importante separar um tempo para limpá-lo. Aos que não são familiarizados, o filtro é a parte central da máquina, que é removível. Ele precisa ser retirado do agitador, lavado em água corrente e, para garantir a remoção dos fiapos, é recomendado usar uma escova pequena para alcançar os cantos mais difíceis.

*Com informações de reportagens publicadas em 17/05/2023 e 16/11/2020