Quer perder gordura do abdome? Aposte nesses 3 exercícios

Volta e meia aparecem promessas milagrosas de emagrecimento. Não é possível perder gordura localizada, como no abdome, com exercícios específicos. Mas se você emagrecer, unindo atividade física a um déficit calórico (ou seja, gastar mais do que comer), com certeza a perda de gordura será vista também na barriga.

Para chegar a um resultado satisfatório, existem formas de movimentar o corpo que queimam mais gordura, ajudam a manter a saúde em dia e ainda economizam tempo. A seguir, veja três métodos.

1. HIIT: um minuto valendo por dois (ou mais)

O campeão da eficiência atende pela sigla HIIT (treinamento intervalado de alta intensidade).Segundo uma análise da UFG (Universidade Federal de Goiás), publicada no periódico British Journal of Sports Medicine, o HIIT faz você queimar até 93% mais gordura do que treinos contínuos.

"Descobrimos que, no geral, o treino intervalado é mais eficiente, principalmente em relação à economia de tempo", explicou o pesquisador Paulo Gentil.

O estudo ainda revelou que, se o HIIT for do tipo sprint (corridas curtas e explosivas), o praticante elimina 2,59 vezes mais gordura do que em treinos tradicionais.

Mas atenção: o HIIT exige muito do corpo. Antes de embarcar nessa montanha-russa metabólica, passe por um check-up e tenha um profissional de educação física por perto para montar um plano que respeite seus limites.

Imagem: iStock

2. Pular corda vale por treino inteiro

Se você acha que pular corda é coisa de criança, é melhor rever seus conceitos. Um estudo publicado no Journal of Sports Science em 2021 mostrou que essa atividade trabalha força, velocidade e agilidade ao mesmo tempo. E o melhor: queima cerca de 700 calorias por hora.

Como é uma atividade de alto impacto, não dá para sair pulando por aí sem preparo. Para quem está começando, o ideal é fortalecer a musculatura antes de investir nos saltos mais vigorosos. Um tênis com bom amortecimento e roupas leves são indispensáveis — sua coluna e suas articulações agradecem.

Imagem: Getty Images

3. Corrida: o clássico que nunca sai de moda

Poucos exercícios são tão democráticos (e eficazes) quanto correr. Em apenas 45 minutos de corrida moderada, uma mulher de 55 kg pode queimar cerca de 400 calorias —mais do que gastaria pedalando (340 cal) ou nadando (220 cal) no mesmo período. Além disso, correr pode aumentar sua expectativa de vida em até três anos e diminuir o risco de morte prematura, diz um artigo publicado no periódico Progress in Cardiovascular Diseases.

"A atividade também estimula o aumento no número e no tamanho das mitocôndrias, estruturas que se tornam mais eficientes em gerar energia", afirma o pesquisador Bruno Gualano. Por isso, esse exercício contribui para a redução de gordura, principalmente visceral, que fica alojada próximo a órgãos vitais e que está muito associada a doenças cardiometabólicas.

No entanto, é importante ressaltar que o corpo se adapta ao esforço, ficando mais eficiente e gastando menos energia com o tempo, ou seja, só correr não basta para quem quer emagrecer: é preciso variar os estímulos e ajustar a alimentação.

Se você está começando agora, alterne corrida com caminhada e não tente acompanhar o amigo maratonista. Cada corpo tem seu tempo — e o seu vai agradecer se você respeitar o dele. "São necessárias de 16 a 24 semanas para haver adaptação a uma nova carga de treinamento. Foque em ficar bom em cada estágio", orienta o educador físico Rodrigo Lobo.

*Com informações de reportagens publicadas em 06/03/2022, 21/02/2019 e 05/08/2024