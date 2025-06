Quênia tem 8 mortes e mais de 400 feridos em protestos

Por Edwin Okoth e Humphrey Malalo e Vincent Mumo

NAIRÓBI (Reuters) - Pelo menos oito pessoas morreram e 400 ficaram feridas durante os protestos contra o governo no Quênia nesta quarta-feira, um ano após as manifestações mortais contra um projeto de lei fiscal, informou o órgão nacional de vigilância dos direitos humanos.

Milhares de quenianos foram às ruas para comemorar as manifestações do ano passado, nas quais mais de 60 pessoas morreram, com a polícia disparando gás lacrimogêneo e jatos de água para dispersá-los na capital Nairóbi, de acordo com a mídia local e uma testemunha da Reuters.

Alguns manifestantes entraram em confronto com a polícia, e a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Quênia, financiada pelo governo, disse nesta quarta-feira que oito mortes foram registradas em todo o país, todas "supostamente por ferimentos a bala".

"Mais de 400 vítimas foram registradas, incluindo manifestantes, policiais e jornalistas", disse a comissão em um comunicado compartilhado em sua conta oficial no X.

O órgão não disse quem havia atirado nas vítimas, observando a forte presença da polícia e "alegações de uso excessivo da força, incluindo balas de borracha, munição real e canhões de água, resultando em vários ferimentos".

O porta-voz da polícia queniana, Muchiri Nyaga, não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários sobre o comunicado da comissão.

Um funcionário do principal hospital da capital, o Kenyatta National Hospital, disse que a instituição havia recebido dezenas de feridos.

"Cento e sete foram admitidos, a maioria com ferimentos de bala", disse a fonte, referindo-se a balas de borracha e balas reais. Ele acrescentou que nenhuma morte foi registrada no KNH.

O fornecedor nacional de eletricidade Kenya Power disse que um de seus seguranças foi morto a tiros durante os protestos, enquanto patrulhava sua sede em Nairóbi.

Grandes multidões foram vistas mais cedo indo em direção à residência oficial do presidente, em cenas transmitidas pelo canal queniano NTV antes que ele e outra emissora, a KTN, fossem retirados do ar após desafiarem uma ordem para interromper as transmissões ao vivo das manifestações.

Os dois canais retomaram as transmissões nesta quarta-feira, depois que um tribunal de Nairóbi suspendeu a ordem emitida pela Autoridade de Comunicações do Quênia.

RAIVA CONTRA A POLÍCIA

Os manifestantes incendiaram instalações do tribunal na cidade de Kikuyu, nos arredores de Nairóbi, informou a Citizen TV. Chamas e fumaça espessa saíram do prédio do tribunal em um vídeo publicado na conta X da emissora.

Confrontos isolados foram registrados na cidade portuária de Mombasa, segundo a NTV, com protestos também nas cidades de Kitengela, Kisii, Matuu e Nyeri.

Embora os protestos do ano passado tenham se dissipado depois que o presidente William Ruto retirou a proposta de aumento de impostos, a indignação pública permaneceu em relação ao uso excessivo da força pelas agências de segurança, com novas manifestações neste mês devido à morte de um blogueiro sob custódia policial.

Seis pessoas, incluindo três policiais, foram acusadas de assassinato na terça-feira por causa da morte do blogueiro e professor Albert Ojwang, de 31 anos. Todos se declararam inocentes.

As cenas sem precedentes de 25 de junho de 2024, que mostraram a polícia atirando contra os manifestantes quando eles romperam as barreiras para entrar no Parlamento, criaram a maior crise da Presidência de Ruto e provocaram alarme entre os aliados internacionais do Quênia.