Muçulmano e socialista: quem é o favorito para ser novo prefeito de NY

O deputado estadual Zohran Mamdani, 33, venceu ontem a primária democrata e será o candidato do partido do ex-presidente Joe Biden para disputar a Prefeitura de Nova York nas eleições de novembro.

Candidato é muçulmano e africano. Ele é natural de Kampala, em Uganda, mas se mudou para Nova York com sua família aos sete anos. Caso o candidato millennial e progressista seja eleito, ele se tornará o primeiro prefeito muçulmano e africano de Nova York.

Mamdani se identifica como socialista. É formado em Estudos Africanos pela Bowdoin College, onde co-fundou a associação de Alunos pela Justiça na Palestina.

Apostou em uma abordagem multicultural em sua campanha. Durante a disputa pela primária, ele compartilhou vídeos inteiros em urdu, mixado com clipes de filmes de Bollywood. Em outro, ele fala espanhol.

Candidato ainda tornou sua fé parte importante da disputa. Ele visitou mesquitas com regularidade durante a campanha. "Sabemos que se expor em público como muçulmano é também sacrificar a segurança que às vezes conseguimos encontrar nas sombras", comentou em um comício, segundo a BBC.

Antes de entrar para a política, ele trabalhava como conselheiro de habitação. Mamdani auxiliou nova-iorquinos de baixa renda a evitar despejos no distrito do Queens. Ele transformou o acesso à moradia e os altos custos de vida na cidade em algumas das principais bandeiras de sua campanha.

Irreverência fez campanha se tornar popular. Em um dos gestos virais, o candidato chegou a colocar fim ao jejum no Ramadã com um burrito em um metrô da cidade. Em uma das aparições seguintes, usou o sucesso da foto para expor a insegurança alimentar e a fome que ameaçam moradores de NY.

Político é casado com a artista síria radicada no Brooklyn, Rama Duwaji, de 27 anos. O casal teria se conhecido em um aplicativo de relacionamentos, o Hinge.

Pais de Mamdani estudaram na Universidade Harvard. Sua mãe, Mira Nair, é uma cineasta de sucesso, enquanto o pai, Mahmood Mamdani, é professor da renomada Universidade Columbia.

Ônibus gratuito e congelamento de aluguéis. Entre suas propostas mais populares estão: serviço de ônibus gratuito para toda a cidade; congelamento dos aluguéis; responsabilização de proprietários negligentes com a infraestrutura que coloca locatários em risco; rede municipal de mercados de baixo custo; serviço de saúde universal para crianças de seis semanas a cinco anos; triplicar a construção de moradias por sindicados, com estabilização de aluguéis; aumento de impostos para os mais ricos.

Defende palestinos diante da guerra em Gaza, mas diz apoiar a existência de Israel como Estado. "Como todas as nações, acredito que Israel tem o direito de existir e tem uma responsabilidade também de defender as leis internacionais", comentou no programa Late Show na segunda.

Para Mamdani, Israel tem cometido genocídio em Gaza e é um estado de apartheid. O candidato também acredita que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deveria ser preso por sua atuação no conflito.

Propôs lei para acabar com isenção de impostos de organizações. Como deputado, propôs uma lei para acabar com a isenção de impostos de organizações beneficentes de Nova York que tinham laços com assentamentos israelenses que violam as leis de direitos humanos internacionais. Ele contrapôs, contudo, que não há espaço para antissemitismo em Nova York e que, se eleito, vai aumentar o financiamento para o combate a crimes de ódio.

Disse que recebe ameaças diariamente. Por causa de seus posicionamentos, ele informou à polícia que recebe ameaças islamofóbicas diariamente, algumas que teriam como alvo sua família. As autoridades nova-iorquinas investigam o caso justamente como crime de ódio.