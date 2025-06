Sob risco de prisão, Putin decide não viajar ao Brasil para Cúpula dos Brics

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alvo de um mandado de prisão do TPI (Tribunal Penal Internacional), não viajará para a reunião de cúpula do Brics no início de julho no Brasil, anunciou o Kremlin hoje, que confirmou a presença do chefe da diplomacia.

"O presidente participará por videoconferência, mas o ministro das Relações Exteriores (Sergey Lavrov) estará presente no Brasil", declarou o conselheiro diplomático do chefe de Estado russo, Yuri Ushakov.

"Isto se deve a algumas dificuldades no contexto dos requisitos do TPI", que tem sede em Haia, acrescentou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou seu homólogo russo para a cúpula do grupo de 10 países emergentes.

Putin, no entanto, está sob ordem de prisão do TPI desde 2023, por suspeitas de deportação ilegal de crianças ucranianas para a Rússia. Moscou nega as acusações.

O Brasil é membro do TPI e, portanto, seria obrigado a executar o mandado de prisão contra Putin caso ele viajasse para a reunião de cúpula.

A Rússia é membro fundador do Brics, um bloco formado por Brasil, Índia, China e África do Sul, ao qual também se uniram Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã, Indonésia e Arábia Saudita.

A organização multilateral que reúne algumas das economias emergentes mais influentes do mundo se consolidou como um contrapeso ao grupo G7, que concentra grande parte da riqueza mundial, nos últimos anos.