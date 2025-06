Powell faz alerta contra fim do poder do Fed de pagar juros sobre reservas

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta quarta-feira que qualquer medida para retirar do banco central dos Estados Unidos seu poder de pagar juros sobre as reservas será difícil e levará muito tempo para ser implementada.

"Se você quisesse voltar a ter reservas escassas, seria um caminho longo, acidentado e volátil", disse Powell a um comitê do Senado durante depoimento.

"Eu não recomendaria que seguíssemos esse caminho" e, se fosse feito, isso "não economizaria nenhum dinheiro".

Falando perante uma comissão do Senado, Powell estava discutindo o poder, implementado pelo Fed em 2008, que permite ao banco central pagar juros às instituições pelo dinheiro que elas depositam no banco central.

Esse poder ganhou destaque inesperado na crise financeira, depois que o Fed reduziu sua taxa de juros para níveis próximos de zero e começou a comprar títulos em grandes quantidades, para fornecer estímulo adicional à economia. Essa mudança foi fundamental na forma como o banco central implementou a política monetária.

Antes de 2008, o Fed mantinha as reservas no sistema escassas e usava intervenções regulares para manter a taxa básica na linha. Depois de 2008, os níveis de reserva explodiram devido à compra de títulos, e o Fed manteve sua taxa básica alinhada com seus poderes de pagamento de juros.

O desafio para o Fed é que, embora seu sistema tenha administrado muito bem as taxas de curto prazo, isso fez com que o banco central perdesse dinheiro. Como instituição autofinanciada, o Fed agora paga mais aos bancos para controlar as taxas do que ganha com os títulos que possui.

Isso pôs fim a uma situação de longa data em que o banco central ajudava a cobrir déficits do governo, quando devolvia lucros excedentes. A expectativa é de que o Fed leve algum tempo para voltar à lucratividade.

O banco central tem afirmado repetidamente que os lucros e prejuízos do Fed não afetam sua capacidade de atingir suas metas de política monetária.

O senador Ted Cruz tem pressionado seus pares do Senado para acabar com o poder do Fed de pagar juros aos bancos sobre as reservas, por acreditar que essa mudança contribuirá muito para a redução dos déficits.

Falando aos senadores, Powell disse que quando se trata de retirar o poder de pagar juros sobre as reservas, "há uma ilusão de que isso economizaria dinheiro". "Esse não é o caso", afirmou.

Powell disse ainda que um sistema financeiro com liquidez substancial também ajuda os bancos a terem o dinheiro de que precisam para emprestar.

Segundo ele, será difícil acabar com o poder de pagar juros sobre as reservas. "Acho que a reversão é uma opção que poderia ser executada, mas levaria anos para ser executada, seria um desafio e bastante volátil."

