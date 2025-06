Plano Safra não consegue dar mais vazão a todas as demandas do agro, diz presidente da CVM

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Pedro Nascimento, disse nesta quarta-feira, 25, que o mercado de capitais tem tido participação cada vez mais relevante para o financiamento do agronegócio, em instrumentos como Fiagros e letras de crédito. "O Plano Safra não consegue dar mais vazão a todas as demandas do agro", disse ele.

Apesar dos desafios macroeconômicos, o mercado de capitais "cresce e se fortalece".

O presidente da CVM destacou no discurso em evento da Anbima que de 2022 a 2025, o Brasil passa por desafios no ambiente macroeconômico - com taxas de juros em alta e questões fiscais. "Os indicadores macroeconômicos têm efeitos no mercado de capitais."

"A relevância da indústria de fundos para o mercado de capitais é brutal", disse Nascimento.

Dados de março mostram que essa indústria ultrapassou R$ 9,5 trilhões em ativos. Ele ressaltou que pelos dados internacionais, incluindo números da IOSCO, entidade que reúne os reguladores de valores mobiliários do mundo, o Brasil tem a sexta maior indústria de fundos do planeta.