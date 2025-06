Petrobras vê novos mandatos de biocombustíveis no Brasil como positivos, diz diretor

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A decisão do governo de elevar os mandatos de etanol e biodiesel é positiva para os consumidores e está em linha com as iniciativas da Petrobras, disse o diretor executivo de Processos Industriais e Produtos, William França, à Reuters.

O governo brasileiro decidiu nesta quarta-feira elevar a mistura obrigatória de etanol na gasolina vendida nos postos de combustíveis de 27% para 30%, e de biodiesel no diesel de 14% para 15%, a partir de 1º de agosto.

França adicionou que os novos mandatos devem ajudar o país a reduzir as importações de ambos os combustíveis fósseis para atender o mercado interno.

"Foi excelente para o consumidor. Reduz importação de diesel e gasolina", disse o executivo, à Reuters.

O atual plano de negócios da Petrobras para o período de 2025 a 2029 prevê investimentos de US$16 bilhões em transição energética.

(Por Rodrigo Viga Gaier)