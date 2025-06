Parlamento do Irã aprova projeto de lei sobre suspensão da cooperação com AIEA

DUBAI (Reuters) - O Parlamento do Irã aprovou na quarta-feira um projeto de lei para suspender a cooperação com o órgão de fiscalização nuclear da ONU, informou a agência de notícias estatal Nournews.

A medida foi tomada após uma guerra aérea com Israel, na qual o inimigo de longa data do Irã disse que queria impedir que Teerã desenvolvesse uma arma nuclear.

O projeto de lei, que deve ser aprovado pelo Conselho Guardião não eleito do Irã para se tornar lei, estipula que qualquer inspeção futura pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) precisaria da aprovação do Conselho Supremo de Segurança Nacional.

O presidente do Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou também, segundo a mídia estatal, que o Irã acelerará seu programa nuclear civil.

Teerã nega a busca por armas nucleares e diz que uma resolução da AIEA deste mês, declarando que o Irã violou suas obrigações de não-proliferação, abriu caminho para os ataques de Israel.

Qalibaf teria dito que a AIEA se recusou até mesmo a condenar o ataque às instalações nucleares do Irã e "colocou sua credibilidade internacional à venda".

Ele disse que "por esse motivo, a Organização de Energia Atômica do Irã suspenderá sua cooperação com a Agência até que a segurança das instalações nucleares seja garantida e avançará em um ritmo mais rápido com o programa nuclear pacífico do país".

O comitê de segurança nacional do Parlamento aprovou o esboço geral do projeto de lei esta semana e o porta-voz do comitê disse que o projeto de lei suspenderia a instalação de câmeras de vigilância, inspeções e apresentação de relatórios à AIEA.

A AIEA não comentou imediatamente sobre a aprovação do projeto de lei pelo Parlamento iraniano. O chefe da AIEA, Rafael Grossi, disse na quarta-feira que estava buscando o retorno dos inspetores às instalações iranianas, incluindo as usinas onde o Irã estava enriquecendo urânio, até Israel lançar ataques em 13 de junho.

A extensão total dos danos causados às instalações nucleares durante os ataques israelenses e o bombardeio dos EUA às instalações nucleares subterrâneas iranianas ainda não está clara.

"Acredito que nossa visão sobre nosso programa nuclear e o regime de não proliferação sofrerá mudanças, mas não é possível dizer em que direção", disse o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, ao Al-Araby Al-Jadeed, do Catar, nesta semana.

