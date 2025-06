"O tempo é nosso maior inimigo na luta contra a crise climática", alerta diretora da COP30

Em um contexto geopolítico difícil, em que as negociações climáticas registram avanços e retrocessos, e que a discussão sobre combustíveis fósseis ainda polariza, a diretora da COP30, Ana Toni, afirma que a transição energética é inevitável, mas que a transição justa é escolha. "E tem que ser feita nessa década crítica", disse ela à RFI em Bonn, na Alemanha, onde participa da 62ª reunião dos Órgãos Subsidiários da ONU (SB62).

Vivian Oswald, correspondente da RFI, em Bonn (Alemanha)

"Não tenho menor dúvida que a transição vai acontecer. Sempre digo que estamos num avião que tem 99% de chance de cair. E estamos colocando os nossos filhos e os nossos netos nele", ilustra a diretora da COP30. "A gente não é suicida. Sabe que vai ter essa transição", resume. "O tema da transição é inevitável. Mas a transição justa é escolha. E é disso que a gente está falando aqui", destaca, lembrando que, quanto mais rápido essa transição acontecer, menos pessoas, principalmente os mais vulneráveis, vão sofrer.

"São países inteiros que podem desaparecer em 10, 15, 20 anos. Essa escolha a gente tem que fazer nessa década crítica, e ainda não está fazendo", insiste.

O grande problema, segundo Ana Toni, é que o modelo de desenvolvimento global consolidado há mais de 200 anos baseia-se em combustíveis fósseis, numa agricultura expansionista, e numa economia linear. "E tentar mudar isso, é muito difícil", resume. "O nosso pior inimigo é o tempo. Tentar mudar isso em 10 anos ou 20 anos é muito difícil, porque [para] todos nós, consumidores, é muito difícil mudar os nossos hábitos, não é?", pondera.

Ela considera que as populações estão conscientes de que a mudança do clima existe, é causada pelo ser humano, e que uma transição é necessária. Porém, ainda há dificuldade em entender as complexas negociações climáticas.

Furar a bolha do jargão climático

Egressa da sociedade civil, a especialista reconhece que é preciso mudar a comunicação, furar a bolha dos jargões, sempre técnicos demais, para que as pessoas se sintam representadas nas discussões globais sobre clima e se envolvam sem precisar ser ativistas climáticos. Além disso, ela também alerta para o risco das fake news climáticas e o que chama de negacionismo das soluções.

"O espírito do mutirão, que no Brasil a gente entende muito bem, que a gente tem tentado comunicar para fora, é muito isso. É uma COP das pessoas, para as pessoas, onde o tema de transição justa está no centro", afirma, enquanto come um sanduíche num rápido intervalo da agenda frenética de encontros com representantes de mais de 190 países e da sociedade civil que manteve nos últimos dias.

Brasil prepara fundo bilionário para florestas

Entre as conquistas que gostaria de ver nesta COP30 no Brasil, Ana Toni destaca avanços sobre medidas de adaptação climática, emperradas desde a última COP29 em Baku, no Azerbaijão, mas que começam a andar em Bonn ? a última grande reunião antes da COP30 amazônica de novembro ?, o financiamento granular, "com soluções específicas para projetos específicos", e novos instrumentos econômicos para manutenção da natureza, entre eles o TFFF (Tropical Forest Forever Facility, na sigla em inglês), um fundo bilionário para a conservação das florestas de pé, que será lançado em novembro em Belém. Este último é a grande aposta do governo como resultado concreto desta COP30. A ideia é que comece com uma capitalização de US$ 25 bilhões de fundos soberanos e alavanque outros US$ 100 bilhões.

A diretora da COP30 reconhece a frustração de muitos com os debates que se repetem ou se prologam todo ano nas COPs. "Logicamente, as pessoas estão vendo o tema da mudança do clima, que a gente fala de COP em COP, mas está ficando cada dia mais quente, tem mais inundação. Então, assim, para que está servindo, né? E a gente não consegue traduzir para o dia a dia das pessoas. Mas deveria ser fácil. Pensa em 10 anos. A gente nem falava, por exemplo, de veículo elétrico, de solar e eólica, de combate a desmatamento, como a gente está falando agora, ou de agricultura regenerativa, de economia circular", afirma.

Todos esses tópicos que agora começam a ser realidade no cotidiano das pessoas e, segundo ela, começaram em boa medida porque o regime de mudança do clima, como é conhecido o conjunto de acordos internacionais, políticas nacionais e ações coordenadas para lidar com as alterações climáticas globais, impulsionou esse debate. "Mas a gente não faz essa ligação. O que o cara que está comprando um carro elétrico tem a ver com a convenção do clima e as COPs? E tem", aponta. Segundo ela, o que começou de cima para baixo passa a ter um forte movimento de baixo, com a participação mais ativa de grupos da sociedade, com mudanças no estilo de vida, como o vegetarianismo, a agroecologia, entre outros.

Para ela, é preciso priorizar projetos que sejam bons para a população também. "Não é uma questão de conservação verso prosperidade. Vai ter que vir junto, vai ter que olhar emprego, vai ter que olhar, sim, que as pessoas querem viver e querem viver bem também. Temos que unir esses esforços. É possível? Sim, mas a gente também tem que ter um outro tipo de comunicação e não exigir que todo mundo seja um ecoativista, porque isso não vai acontecer", afirma.