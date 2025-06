Mudanças nas previsões refletem, em parte, efeitos da política comercial, diz presidente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, defendeu que a mudança nas previsões econômicas refletem, em parte, os efeitos da política comercial, ao realizar testemunho ao Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 25. Na ocasião, ele disse que "teoricamente, a política fiscal pode aumentar a inflação", mas se recusou a realizar comentários, e que o BC norte-americano não considera a dívida federal nas decisões de política monetária.

"Estou aberto à possibilidade de que as tarifas, que se traduzem em inflação, sejam maiores ou menores do que pensamos", mencionou o líder do Fed.

Para Powell, atualmente o mercado de títulos americano "está funcionando bem". Questionado sobre o papel do dólar no cenário internacional, o presidente do Fed ressaltou que existem "enormes benefícios" da moeda americana ser a principal moeda reserva, mas que é possível que a posição "não dure para sempre".

"Mercados se ajustam, mas sou relutante em pensar que fundamentos como esse dólar como principal moeda reserva mudam tão rapidamente", pontuou o presidente do Fed. "Os mercados têm digerido e estão se ajustando a circunstâncias desafiadoras", acrescentou, ao falar sobre a fraqueza da moeda e defender que "o Departamento do Tesouro é o responsável pelo papel do dólar".

Powell ainda concordou que ajustar índice de liquidez estatutário (SLR) liberaria capital para os bancos e afirmou que está confiante com o trabalho de Michelle Bowman no cargo de vice-presidente de Supervisão do Fed.