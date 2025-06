Motta quer votação hoje contra alta do IOF; líder do PT se diz surpreendido

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), pautou para votação hoje o projeto que revoga o aumento do IOF determinado pelo governo Lula. O líder do PT na Casa, Lindbergh Farias, disse ter sido surpreendido com a divulgação da pauta.

O que aconteceu

Motta disse que entre os temas que serão apreciados hoje pela Câmara está o PDL sobre o IOF. O PDL (Projeto de Decreto Legislativo) busca derrubar o aumento do IOF. O UOL apurou com um líder do centrão que haverá mesmo a votação.

Líder do PT criticou o anúncio feito por Motta. "Em sessão virtual? Esse é um assunto sério demais para o país", escreveu Lindbergh no X. Com a Câmara esvaziada em semana de São João, a sessão de hoje será remota.

Após Motta pautar a votação da derrubada, ministro da Fazenda defende projeto do IOF. Fernando Haddad afirmou no X que "o decreto do IOF corrige uma injustiça: combate a evasão de impostos dos mais ricos para equilibrar as contas públicas e garantir os direitos sociais dos trabalhadores."

Acordo era esperar o governo enviar a proposta de corte de benefícios fiscais, segundo apurou o UOL. Com isso, a votação do projeto deveria ocorrer em 8 de julho. Isso porque, na próxima semana, Motta deve estar na 13ª edição do Fórum Lisboa, evento que tem entre os organizadores um instituto do qual o ministro do STF Gilmar Mendes é sócio.

Câmara aprovou a urgência do projeto na semana passada. Com isso, ele está pronto para ser votado em plenário, sem precisar passar pelas comissões especiais, o que acelera o processo. A urgência foi aprovada por 346 votos favoráveis e 97 contrários.

Motta divulgou ontem os principais temas da pauta desta quarta-feira. O primeiro tópico é o PDL do IOF. Depois há uma MP que autoriza uso de até R$ 15 bilhões por ano do Fundo Social para habitação popular, outra MP que permite a contratação de crédito consignado por trabalhadores do setor privado e um projeto de lei que isenta do Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos (R$ 3.036, em 2025).

Aumento do IOF mal recebido e corte de isenções fiscais

Motta afirmou recentemente que o aumento do IOF havia sido mal recebido na Casa. "Chamamos o próprio governo à atenção de que a medida do IOF tenha sido uma medida infeliz", disse ele em evento no litoral de São Paulo com empresários e políticos. "A partir daí, que o governo tivesse mais uma oportunidade para se ajustar ao problema fiscal de 2025, 2026, eles apresentassem alguma alternativa".

Ele ressaltou que momento é "oportunidade" para discussão de temas que "nunca foram enfrentados antes". "O Congresso talvez precise ter coragem de enfrentar esses temas, porque a situação nos obriga a fazer uma reflexão sobre o que vem sendo feito ao longo do tempo e aquilo que o país não suporta mais do ponto de vista das contas públicas", afirmou.

Motta defendeu no mesmo evento corte de isenções fiscais. "Isenções essas que chegam a um número não mais possível de suportar pelas contas do nosso país. Isenções essas que não têm o mínimo de acompanhamento sobre o retorno e a contrapartida que deve ser dada por quem as recebe à nossa sociedade e à nossa população", disse o presidente da Câmara.

Isenções fiscais representam conta sem contrapartida, criticou Motta. "É uma conta que só aumenta e que não tem absolutamente nada de acompanhamento sobre o que está sendo recebido por um custo tão alto em troca para nós, cidadãos pagadores de impostos."