Homem atira contra carro e mata bebê após briga de trânsito em Sergipe

Uma menina de um ano e 11 meses morreu baleada após uma discussão de trânsito no interior de Sergipe.

O que aconteceu

Layla Sofia estava no banco de trás do carro do pai quando foi atingida por um tiro. O caso aconteceu na madrugada de ontem na cidade de Água Branca, no agreste do estado.

Crime foi gravado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver que o carro dirigido pelo pai de Layla anda na frente de outro veículo, dirigido por Alex de Oliveira Nunes, 28, que pressiona para ultrapassá-lo. Tudo aconteceu de madrugada, quando a família da criança voltava de uma comemoração de São João na casa de um parente.

Layla Sofia, que morreu em Areia Branca (SE), faria dois anos amanhã Imagem: Reprodução de redes sociais

Suspeito foi preso, confessou crime e disse que atirou após "desavença". À polícia, Alex disse que não sabia quem estava no outro carro, falou que bebeu e que "sabia que tinha errado".

Ele estava sob efeito de álcool e atirou, sem se preocupar com quem estaria no carro. Ele não conhecia quem estava dentro do veículo.

Delegado Miguel Maximino

O homem ainda confessou outro homicídio, cometido em 2023. Na ocasião, segundo a polícia, Alex também estaria embriagado e atirou em um homem com quem discutiu. A arma, comprada ilegalmente, foi apreendida.

Menina completaria dois anos amanhã e foi enterrada hoje. O corpo dela foi velado na casa da família.

O UOL entrou em contato com o advogado de Alex. O espaço será atualizado se houver posicionamento sobre o assunto. O homem deve responder por homicídio, porte ilegal de arma e corrupção de menores, já que um adolescente estava no carro dele no momento do crime.