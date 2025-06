Big techs têm ideologia, e seu modelo de negócios é 'perverso', diz Moraes

Do UOL, no Rio

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes defendeu a regulação das redes sociais e criticou o modelo de negócios das big techs, que chamou de "perverso".

Ele participou, junto com a ministra Carmem Lúcia e o advogado-geral da União, Jorge Messias, de um painel do Global Fact, evento internacional de checagem de fatos organizado no Brasil pela IFCN (International Fact-Checking Network — Rede internacional de checagem de fatos) com apoio de UOL Confere, Aos Fatos, Estadão Verifica e Lupa.

'Crimes sem responsabilização'

Para Moraes, a sociedade não está contente com as redes sociais, instrumentalizadas para que crimes sejam cometidos sem responsabilização.

Nós queremos que as redes sociais continuem sendo instrumentalizadas para finalidades ilícitas? Porque é isso que vem acontecendo. Queremos que as redes sociais sejam instrumentalizadas por um objetivo que é o lucro e a obtenção de um poder político e econômico?

'Big techs têm lado e ideologia'

O ministro afirmou que as redes disseminam discursos de ódio e que isso é parte do seu modelo de negócio.

O que choca é o que dá like, e o que dá like dá dinheiro, e o que dá dinheiro é poder econômico e político

O que não é possível continuar é as big techs fingirem que são neutras e, com isso, direcionar posicionamentos

Moraes criticou ainda a falta de transparência dos algoritmos na recomendação de conteúdos e o uso de discurso de defesa da liberdade de expressão para o cometimento de crimes online.

As redes sociais não são neutras —elas têm lado, têm ideologia, defendem determinadas religiões, atacam outras religiões, ou permitem o ataque (...), têm viés político e, mais que isso, têm interesse econômico

Não é possível que as democracias continuem possibilitando esse falso discurso de liberdade de expressão para que a big techs não se submetam à Justiça de nenhum país

PL das fake news

O ministro lembrou que, quando houve uma tentativa de pautar a urgência do projeto de lei das fake news, que propõe a regulação das redes no Congresso, as big techs fizeram lobby disseminando desinformação para os deputados. Um texto apócrifo foi encaminhado a deputados evangélicos dizendo que a proposta poderia "censurar trechos da Bíblia".

Não há, na história da humanidade, uma atividade econômica que gere impacto em milhões de pessoas que não tenha sido regulamentada

A regulamentação é necessária para que as redes sociais passem a ser melhor utilizadas pela sociedade

Cármen Lúcia também defendeu regulação das redes

A ministra do STF afirmou que a democracia "vive do princípio da confiança legítima uns nos outros e nas instituições estatais" e que o mundo hoje presencia "disseminações alarmantes" de informações falsas.

Dados falsos aprisionam pela mentira e desinformação, que acabam correndo a democracia. Há instrumentos que tentam destruir a democracia todos os dias.

Ela também criticou o que chamou de "servilismo digital" e negou que regulação seja censura.

Estamos criando ou permitindo que as sociedades criem um novo tipo de servilismo, que é o servilismo digital. As plataformas não são neutras, os algoritmos não são imparciais.