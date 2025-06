Ministra indonésia lamenta brasileira morta em trilha: 'Que seja a última'

A ministra do turismo da Indonésia, Widiyanti Putri Wardhana, lamentou a morte da brasileira Juliana Marins, que veio a óbito após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, no país.

O que aconteceu

"Esperamos que este seja o último" acidente, afirmou a ministra. Widiyanti disse ontem em uma entrevista coletiva, divulgada pelos sites locais RRI e IDN Times, que a meta é não ter nenhum acidente em todos os destinos turísticos do país. "Apenas um incidente pode ter um grande impacto na nossa imagem turística aos olhos do mundo", acrescentou, sem detalhar se fazia referência ao caso da brasileira.

Ministra falou em "rápida resposta" das equipes de busca e salvamento, do parque e das partes envolvidas, o que é questionado pela família da brasileira. Widiyanti expressou gratidão pelos trabalhos e afirmou que eles "fizeram o máximo esforço no processo de evacuação da vítima".

Ela ainda pediu que as agências de turismo fortaleçam os procedimentos operacionais e aumentem a supervisão em atividades turísticas de alto risco. Como exemplo, ela citou "destinos extremos, como o Monte Rinjani", onde a brasileira foi encontrada morta.

Família da brasileira denunciou negligência por parte do resgate. Eles afirmaram hoje, em publicação no Instagram, que se o socorro tivesse chegado até a brasileira horas antes, a vítima ainda estaria viva. "Juliana merecia muito mais! Agora nós vamos atrás de justiça por ela, porque é o que ela merece!", escreveram.

Entenda o caso

Juliana já tinha passado pelas Filipinas, Vietnã e Tailândia durante o mochilão Imagem: Reprodução / Redes Sociais

A publicitária Juliana Marins, de 26 anos, tropeçou e escorregou durante a trilha na noite de sexta-feira (20), segundo a família. Ela rolou da montanha e foi parar a cerca de 300 metros abaixo do caminho da trilha, no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok. Com isso, ficou debilitada e não conseguia se movimentar.

Juliana ficou no local por mais de quatro dias. Durante as operações de salvamento, equipes de resgate tentaram se aproximar de onde a brasileira estava, mas não conseguiram chegar até ela. Fatores climáticos também impediram tentativas das equipes de fazer o resgate.

A brasileira foi encontrada morta ontem a 600 metros de profundidade no Monte Rinjani. A informação foi confirmada pela família dela nas redes sociais, pelo Itamaraty e pelo governo local. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Juliana fazia um mochilão pela Ásia com uma agência de turismo, e decidiu fazer a trilha no entorno da paisagem natural na ilha de Lombok.

Não se sabe a causa da morte da brasileira, nem o dia e horário do óbito. Autoridades indonésias devem fazer a autópsia antes de liberar o corpo para seguir com a família para o Brasil.