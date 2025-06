2º lote de restituição do IR: pagamento ocorre na próxima semana; veja data

O segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2025 será pago no dia 30 de junho. Já é possível consultar os contribuintes que estão incluídos nesta rodada de pagamentos.

Calendário de restituições do IR 2025

1º lote: 30 de maio (já depositado)

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro (último pagamento)

Quem tem prioridade nos pagamentos?

A ordem de liberação segue critérios estabelecidos por lei. Os primeiros contemplados são idosos com 80 anos ou mais, seguidos pelos que têm 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou com doenças graves. Em seguida, entram os contribuintes cuja principal renda é oriunda da atividade docente, depois os que utilizaram o modelo pré-preenchido da declaração e optaram por restituição via Pix. Se houver empate, quem enviou a declaração antes será atendido primeiro.

Idosos a partir de 80 anos

Pessoas com 60 anos ou mais, com deficiência ou doenças graves

Contribuintes cuja principal renda é do magistério

Quem usou declaração pré-preenchida e escolheu receber por Pix

Demais contribuintes

Como saber se você vai receber?

Para verificar se a restituição já foi processada, é preciso acessar o portal da Receita Federal (clique aqui). Lá, o contribuinte deve preencher as informações solicitadas: CPF, data de nascimento e o ano da declaração (2025).

As atualizações são feitas mensalmente. Caso a restituição ainda não tenha sido liberada, mas não haja pendências na declaração, o sistema exibirá a mensagem: "em fila de restituição".