Medvedev chama UE de inimiga e diz que adesão da Ucrânia seria perigosa

MOSCOU (Reuters) - O ex-presidente russo Dmitry Medvedev disse na quarta-feira que a União Europeia evoluiu para uma inimiga da Rússia que representa uma ameaça direta à sua segurança, e Moscou agora se opõe à adesão da Ucrânia ao bloco.

Há muito tempo, a Rússia se opõe à adesão da Ucrânia à aliança militar ocidental da Otan -- um dos motivos que ela apresenta para sua decisão de lançar uma guerra em grande escala contra a Ucrânia em 2022.

No entanto, no passado, ela se mostrou mais aberta com a perspectiva de Kiev se tornar membro da UE. O presidente Vladimir Putin disse, em junho de 2022, que a Rússia não tinha "nada contra" isso, e o Kremlin afirmou, em fevereiro, que a adesão ao bloco era um direito soberano da Ucrânia.

Mas Medvedev, que agora é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, disse que a UE deixou de ser um bloco econômico dedicado a evitar a guerra para se tornar o que ele chamou de uma organização politizada antirrussa que estava lentamente se transformando em um bloco militar.

"Bruxelas é hoje um verdadeiro inimigo da Rússia. Em sua atual forma distorcida, a União Europeia não é menos uma ameaça para nós do que a Aliança do Atlântico Norte", escreveu Medvedev no Telegram.

Ele afirmou que, portanto, é errado dizer agora que a Ucrânia deve ser livre para "aderir a qualquer coisa que quiser" além da Otan.

"A UE, repleta de armas... é uma ameaça direta à Rússia. É exatamente assim que ela deve ser tratada. Pelo menos até que mude sua abordagem em relação a nós", acrescentou. "Portanto, a chamada ideia da Ucrânia na UE é um perigo para nosso país."

A Ucrânia solicitou adesão à UE logo após o início da guerra em 2022 e recebeu o status de candidata no final daquele ano.

Medvedev disse que a cooperação bilateral entre Moscou e alguns Estados membros da UE deve, no entanto, continuar. Ele não citou países específicos, mas os vizinhos da Europa Central Hungria e Eslováquia têm se esforçado para manter relações cordiais com Putin desde o início da guerra.

(Reportagem da Reuters)