Lula: EUA não reconhecem safra de milho brasileira, assim como Santos Dumont na aviação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 25, que os Estados Unidos não reconhecem a safra de milho brasileira. Em tom de brincadeira, o chefe do Executivo disse que o posicionamento americano é o mesmo sobre Santos Dumont não ter sido o inventor do avião, e sim os irmãos Wright.

"Acabei de saber que os Estados Unidos não reconhece a nossa safrinha de milho. Quando ela era safrinha, eles até queriam reconhecer. Mas agora que a tal da safrinha é maior do que a safra normal, eles não querem reconhecer. Da mesma forma que eles nunca reconheceram que quem inventou o avião foi Santos Dumont", disse Lula.

Citando o trabalho do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, Lula afirmou que o Brasil vai mostrar ao mundo que possui duas safras de milho e fará com que a "grandeza" e a "soberania" do País sejam reconhecidas internacionalmente.

Nesta quarta-feira, Lula participou do evento "Combustível do futuro chegou: E30 e B15", realizado na sede do Ministério de Minas e Energia. Na cerimônia, o governo anunciou a elevação do porcentual obrigatório de mistura de etanol na gasolina e do biodiesel no diesel. A mistura de etanol anidro na gasolina tipo C passará dos atuais 27% para 30% (E30), enquanto o porcentual mínimo obrigatório de biodiesel ao óleo diesel subirá de 14% para 15% (B15).