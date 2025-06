Lula critica empresários e diz que eles 'têm que deixar interesses de lado' pela economia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 25, que os empresários precisam deixar "interesses de lado" para pensar no equilíbrio econômico do País. O presidente também questionou onde está o "espírito cristão" da classe empresarial, dos políticos e de dirigentes.

"Onde está o espírito cristão desses empresários, desses dirigentes, desses políticos? Onde que está a nossa compreensão de fraternidade", afirmou o presidente, citando gastos globais com a indústria bélica.

De acordo com Lula, o debate público das medidas anunciadas pelo governo gira em torno de "interesses pequenos". O petista pediu que os agentes políticos pensem mais nas preferências do País. O presidente também afirmou que os empresários precisam "cuidar" do Brasil, e não ficar "jogando a responsabilidade" no Congresso ou no Planalto.

O presidente também disse estar "cansado" de ver empresários reclamando de impostos, mesmo com a carga tributária sendo a menor desde 2021. Após pressão do setor e do Congresso, a Câmara pautou nesta quarta-feira, 25, a votação do projeto de decreto legislativo que aumenta o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

"A nossa carga tributária é menor que aquela em 2011, mesmo assim eu estou cansado de ouvir empresário falar da carga tributária. Só não fala de R$ 800 bilhões de dívidas fiscais de desoneração, mas fica olhando no dinheiro da educação para a gente cortar", afirmou Lula.

Nesta quarta-feira, Lula participou do evento "Combustível do futuro chegou: E30 e B15", realizado na sede do Ministério de Minas e Energia. O chefe do Executivo disse que a medida foi a primeira elogiada pelos empresários desde o primeiro mandato dele como presidente da República, iniciado em 2003.

No evento, o Planalto anunciou a elevação do porcentual obrigatório de mistura de etanol na gasolina e do biodiesel no diesel. A mistura de etanol anidro na gasolina tipo C passará dos atuais 27% para 30% (E30), enquanto o porcentual mínimo obrigatório de biodiesel ao óleo diesel subirá de 14% para 15% (B15).