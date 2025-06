Legislação tributária de Trump transfere riqueza dos jovens para os mais velhos, dizem analistas

Por Andy Sullivan

WASHINGTON (Reuters) - A legislação de corte de impostos e gastos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, transfere efetivamente a riqueza dos norte-americanos mais jovens para as gerações mais velhas, segundo analistas independentes.

Embora o projeto de lei contenha isenções fiscais para pais, recém-nascidos, estudantes de escolas particulares e outros jovens, esses benefícios seriam superados pelos trilhões de dólares que seriam acrescentados à dívida nacional de US$36,2 trilhões, segundo eles.

Isso poderia reduzir o crescimento econômico no longo prazo e deixar os jovens sobrecarregados com impostos e pagamentos de hipotecas mais altos.

"As gerações futuras serão deixadas na mão", disse Kent Smetters, diretor do Penn Wharton Budget Model.

A organização de pesquisa descobriu que uma pessoa de 40 anos com renda próxima à mediana perderia efetivamente US$7.500 ao longo da vida se o projeto se tornasse lei. Em contrapartida, uma pessoa de 70 anos com a mesma renda ficaria US$17.500 mais rica.

Vários fatores contribuem para essa disparidade.

Trabalhadores mais jovens, que normalmente ganham menos, não se beneficiariam tanto dos cortes no imposto de renda do projeto em comparação com aqueles que estão no auge de seus rendimentos.

Eles também estariam mais expostos a cortes no auxílio estudantil e no programa de saúde Medicaid, que cobre quatro em cada dez partos hospitalares nos EUA.

"No curto prazo, os benefícios certamente se inclinam para quem ganha mais, o que geralmente é um bom indicador de idade", disse Jessica Riedl, do Manhattan Institute.

Mas o fator mais importante, segundo analistas, são os US$3 trilhões que o projeto de lei acrescentaria à dívida nacional. Isso provavelmente elevará a taxa de juros nos próximos anos e exigirá que o governo dedique uma parte cada vez maior de seu orçamento ao serviço da dívida, em vez de outros fins.

"Há uma óbvia transferência intergeracional aqui", disse John Ricco, do Yale Budget Lab, que descobriu que o projeto de lei acrescentaria US$4.000 ao custo anual da hipoteca de uma casa no ano de 2055, quando os recém-nascidos de hoje terão 30 anos de idade.

Parlamentares republicanos afirmam que o projeto de lei, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está pendente no Senado, ajudaria os norte-americanos mais jovens, colocando o Medicaid em uma base mais sustentável e impulsionando o crescimento econômico e o empreendedorismo, o que ajudaria os jovens a entrar no mercado de trabalho.

O projeto também cumpre promessas de campanha de Trump ao criar novas isenções fiscais para a renda de gorjetas e o pagamento de horas extras, que, segundo republicanos, poderiam ajudar os trabalhadores mais jovens em empregos no setor de serviços.