'Juntas' congeladas? Entenda por que as articulações doem mais no frio

Chegou o inverno e, junto com ele, uma legião de brasileiros começa a se queixar das "juntas travadas", das dores no corpo e da coluna que resolveu reclamar da vida. Apesar de parecer um mito da estação, o frio realmente pode causar (ou piorar) dores.

O que aconteceu

Nos meses gelados, corpo entra em modo de defesa. Para preservar o calor interno (idealmente entre 36°C e 37°C), os músculos se contraem involuntariamente, e a circulação sanguínea entre tecidos, pele e articulações fica comprometida, o que pode causar dor e espasmos.

Também ficamos encolhidos e nos movemos menos. Nessa época, as pessoas costumam ficar mais encolhidas e se movimentam menos, o que causa algum grau de rigidez articular e, consequentemente, dor.

"Lubrificante" das articulações fica mais espesso. O líquido sinovial — aquele fluído que age como "lubrificante" das articulações — também sofre no inverno. Ele pode ficar mais espesso, o que aumenta a sensação de rigidez, especialmente em quem já tem algum problema articular.

Músculos frios ficam menos flexíveis. Traduzindo: mais chance de lesão se você resolver sair correndo sem aquecer antes.

Quem mais sofre com o frio?

Quem já convive com doenças crônicas, como artrite. Onde há inflamação, há maior sensibilidade. E com a chegada de menos sangue e, consequentemente, menos nutrientes aos músculos e articulações no frio, o metabolismo desacelera, dificultando o combate do processo inflamatório.

Pessoas com histórico de problemas ortopédicos também estão na linha de frente desse incômodo. Mãos, dedos, cotovelos, pés, joelhos costumam gelar e, junto, vem a dor.

Quem já passou por cirurgias como fraturas reparadas, artrodese na coluna ou correção de escoliose geralmente sente ainda mais. Essas áreas têm múltiplas articulações, músculos e tendões sensíveis às variações de temperatura. Ao repararmos uma fratura, um calo ósseo será formado e a membrana que o envolve, chamada de periósteo, será reconstituída. Nessa reconstituição, esta membrana passa a ter mais receptores sensoriais, que são responsáveis pela percepção da dor.

Dicas para amenizar as dores no inverno

Agasalhe-se bem. Se necessário, use luvas, toucas e botas para proteger as mãos, orelhas e pés.

Mantenha o corpo bem aquecido, especialmente na região afetada pela dor. Usar bolsa de água quente pode ser uma boa opção para utilizar em regiões delicadas, como o pescoço.

Ative a circulação. Massagens e compressas quentes ativam a circulação.

Faça alongamentos durante o dia. Ele relaxa, mantém as articulações lubrificadas, ativa a circulação e minimiza a rigidez muscular.

Não deixe de fazer atividades físicas no frio. O treino estimula a produção de neurotransmissores que possuem ação anti-inflamatória e analgésica, diminuindo a dor.

Consuma alimentos e bebidas quentes, como sopas, chás e cafés. Eles conseguem transferir a temperatura para o sangue e aquecer o organismo de "dentro para fora".

*Com informações de reportagem publicada em 20/05/2022