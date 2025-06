'Juliana fez tudo correto', diz 1ª mulher negra latina a subir Everest

A brasileira Juliana Marins, que morreu após ficar quatro dias presa à beira de um vulcão durante uma trilha na Indonésia, fez tudo da forma correta e com planejamento, afirmou Aretha Duarte, primeira mulher negra latino-americana a escalar o Monte Everest, no UOL News, do Canal UOL.

Então, quando eu olho para a história da Juliana, eu entendo que ela fez tudo o que deveria ter sido feito de maneira muito correta, com planejamento. Aretha Duarte, primeira montanhista negra e latina a subir o Monte Everest

Juliana Marins, de 26 anos, ficou presa a 650 metros de profundidade após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, na última sexta-feira (20), enquanto realizava a trilha com outro grupo de turistas. A morte da brasileira foi confirmada ontem pela família, após quatro dias de tentativas de resgate.

O corpo foi resgatado por socorristas e reconhecido por familiares, que já estão na Indonésia, nesta quarta (25). (Veja aqui como o foi resgate)

O caso mobilizou as redes sociais e integrantes do governo brasileiro, que lamentou a morte da jovem. Internautas invadiram os perfis do presidente e de autoridades da Indonésia para criticar como o caso foi conduzido.

Ao Canal UOL, Aretha —que se tornou a primeira mulher negra da América Latina a chegar ao cume do Monte Everest, na Ásia, com 8.849m, em 2021— elogiou o planejamento de Juliana, mas também a coragem e a sua história de vida.

Quando ela contrata um guia, ela entende os riscos e está buscando a sua segurança. Quando ela conta com aquele grupo, ela não fez sozinha, ela conta com que realmente estaria sendo assistida e recebendo as orientações adequadas para realizar a atividade em segurança.

Então, ela não fez nada de errado. A Juliana estava tentando viver o seu propósito, o seu sonho, e buscando, com certeza, um mínimo ali de segurança.

É impressionante reconhecer na história da Juliana, uma mulher jovem, essa coragem, essa ousadia de buscar a realização de seus sonhos, de ocupar o espaço que ela acreditava que era dela também. É muito inspirador acompanhar a história da Juliana e o rompimento da estrutura social em que vivemos. Aretha Duarte, primeira montanhista negra e latina a subir o Monte Everest

Aretha Duarte: 'Aparentemente, não houve estrutura ideal para resgate de Juliana'

Ainda durante o UOL News, Aretha ressaltou que nunca esteve na Indonésia, mas reconheceu a dificuldade no resgate da brasileira e a precariedade na estrutura oferecida pelo parque.

Eu confesso que eu não conheço esse vulcão especificamente, nunca estive na Indonésia. Apesar disso, reconheço uma complexidade, sim, de busca e de resgate da Juliana nesse ambiente.

É assustador, é preocupante perceber que talvez ou provavelmente a atuação adequada para prevenção e posteriormente para ação diante do acidente não aconteceu adequadamente.

A gente tinha que ter pressa, tinha que ter agilidade, tinha que ter celeridade nesse resgate dessa remoção. Aparentemente, não houve uma estrutura ideal adequada para essa para esse resgate acontecer. Aretha Duarte, primeira montanhista negra e latina a subir o Monte Everest

