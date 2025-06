Josias: Fake news de Trump sobre Irã ficou mais difícil de se manter em pé

O relatório do serviço de inteligência dos Estados Unidos sobre os ataques do país às instalações nucleares do Irã coloca em xeque as declarações de Donald Trump sobre a efetividade dos bombardeios, avaliou o colunista Josias de Souza no UOL News hoje.

O presidente dos Estados Unidos disse ao Congresso do país que o Irã produzia armas nucleares e se vangloriou pelo suposto êxito das ações militares no fim de semana, classificando-as como "sucesso militar espetacular". Mas um relatório da Agência de Inteligência da Defesa dos EUA afirma que os bombardeios não destruíram por completo o programa atômico iraniano.

Trump é um pacifista sui generis, do tipo que é capaz de matar pelo prêmio Nobel da Paz. Ele tem essa pretensão, mas dá fake news como uma bananeira dá bananas. Em uma escala de zero a dez, a hipótese de os EUA estabelecerem uma relação fraternal com o Irá é de -11. Isso não está no radar. Há meio século, o regime iraniano chama os EUA de 'Grande Satã'.

A única certeza sobre o programa nuclear iraniano é que o desejo de obter a bomba atômica agora se tornou uma obsessão para o Irã. O país negociava um limite qualquer para sua ambição atômica quando foi bombardeado. Trump migrou da mesa diplomática para o botão que disparou as bombas.

Disseminou-se na comunidade internacional a percepção de que o Irã retirou dessas usinas bombardeadas pelos EUA algo como 400kg de urânio enriquecidos a 60%. Não é nenhum inimigo dos EUA, mas a inteligência do país diz que o ataque promovido por Trump retardou o programa nuclear do Irã, mas não o aniquilou, como o presidente havia declarado.

Trump desqualifica o relatório, mas determina uma investigação para ver quem o vazou. Se é mentira e não merece crédito, simplesmente deveriam ignorá-lo. É um relatório da própria administração de Trump que vazou e a imprensa divulgou. A fake news de Trump ficou mais difícil de permanecer de pé. Josias de Souza, colunista do UOL

O cessar-fogo tão propagado por Trump não passa de algo muito tênue e sem qualquer garantia de que será duradouro, analisou Josias, que chamou a atenção para clima de tensão que ainda persiste no Oriente Médio.

Houve uma mudança no cenário dessa confusão na qual o Oriente Médio está metido. Essa trégua precária obtida a partir do bombardeio promovido pelo Trump transferiu uma cena que flertava com o caos de volta para o pântano e para a areia movediça em que a situação se encontrava antes.

Dizer que isso significa a paz, como tenta fazer crer Trump, é uma ilusão que não merece crédito. É uma bobagem. Não estamos falando nem em armistício, mas de algo muito precário e que pode ser interrompido a qualquer momento se alguém apertar o botão errado.

É preciso levar as declarações de Trump em outra proporção. Não se pode atribuir a ele o crédito que imagina ter. Josias de Souza, colunista do UOL

Zanini: Trump parece querer resolver conflito Israel-Irã na marra

Donald Trump demonstra disposição para resolver o conflito entre Irã e Israel a qualquer custo, mesmo que os dados sobre os ataques às instalações nucleares iranianas o contradigam, analisou Fábio Zanini, colunista da Folha de S.Paulo

Chama muito a atenção o fato de Trump querer resolver a situação na marra. Não interessa se os dados mostram que não houve [a destruição total do programa nuclear do Irã] ou deixa dúvidas. Está muito claro que houve algum prejuízo às instalações iranianas. Isso é evidente e até os iranianos admitem.

A questão é que tipo de prejuízo e de efeito isso teve. Ninguém tem isso muito claro a não ser Trump, que tem suas convicções e certezas de que tudo foi destruído, e quem disser o contrário que seja punido por isso. Fábio Zanini, colunista da Folha de S.Paulo

