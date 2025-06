Jogo de ferramentas por R$ 153 vale a pena? Confira opiniões de quem usou

Se você está em busca de um jogo de ferramentas completo, o Guia de Compras UOL encontrou uma opção que pode interessar. Além de acompanhar maleta, o kit é composto por 248 peças.

Quem comprou diz que o produto é adequado para serviços de manutenção do dia a dia. A seguir, conheça os detalhes informados pelo fabricante e as opiniões de consumidores que adquiriram o kit.

O que o fabricante diz?

Tem 248 peças;

Acompanha maleta;

Inclui diferentes tipos de chave, bem como lâmina de serra, fita isolante, arco de serra, estilete, martelo, alicate, soquetes e bits;

O kit ainda contém um par de luvas resistentes.

O que diz quem comprou o produto

O jogo de ferramentas recebeu mais de 1.700 avaliações e mais de 3 mil compras na Shopee. Confira algumas opiniões positivas de quem adquiriu o produto e ficou satisfeito.

Chegou tudo certinho. O kit de ferramentas parece ser de boa qualidade e vem uma boa quantidade de peças. Um ótimo presente para o noivo aprender a cuidar da manutenção da casa. Recomendo. Beatriz

Comprei para presentear meu pai de aniversário. Ele amou o kit de ferramentas. Foi um ótimo presente. Veio rápido e bem embalado, em perfeitas condições. Eu indico e estamos muito satisfeitos. Joyce

Exatamente como no anúncio! O kit é muito bom e completo para os consertos do dia a dia . Vivi

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores reclamam que as ferramentas não são muito resistentes e que algumas foram entregues com defeito.

Produto muito bom. Meu marido adorou. Não são ferramentas para se usar em uma fábrica ou local de trabalho, porque não são muito resistentes para isso, mas, para reparos ou consertar alguma coisa em casa, valem muito a pena Paula do Santos Martins

Pelo preço, as peças são boas, mas não são resistentes, amassam fácil e não aguentam pressão. Lizia Moura

A qualidade do material não é tão boa. A catraca veio quebrada. E a chave de teste veio quebrada também. Breno Ferrarini

