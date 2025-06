Jeff Bezos está em Veneza para seu casamento, apesar dos protestos

O multimilionário Jeff Bezos, chefe de Amazon, está em Veneza para seu casamento, observou a AFP, nesta quarta-feira (25), um evento que gerou protestos na cidade turística.

Bezos e sua futura esposa Lauren Sanchez foram vistos entrando no luxuoso hotel Aman situado no Grande Canal, onde a noite custa mais de 10.000 euros (64.394 reais).

As festividades começarão na quinta-feira (26) e terminarão no sábado (28) com uma cerimônia em um local secreto por razões de segurança.

Segundo a imprensa italiana, Bezos, de 61 anos, e Sánchez, de 55 anos, ambos divorciados, teriam reservado completamente os hotéis mais luxuosos da cidade para receber seus convidados prestigiosos: desde Leonardo DiCaprio a Ivanka Trump, passando por Mick Jagger, Oprah Winfrey, Orlando Bloom e Kim Kardashian.

A filha do presidente americano chegou na terça-feira (24) à tarde a Veneza, acompanhada por seu marido Jared Kushner e seus filhos, constatou um fotógrafo da AFP.

O iate de Bezos, o Koru, irá ancorar diante da ilha de San Giorgio Maggiore, situada bem em frente à célebre Praça de São Marcos e que teria sido completamente reservada para esta festa.

Este desperdício de luxo causou controvérsia em Veneza, onde parte da população teme que os convidados tornem ainda mais inabitável uma cidade já invadida por turistas.

Na segunda-feira (23), um grupo de ativistas do Greenpeace abriu um enorme cartaz na praça de São Marcos com uma foto de Bezos rindo acompanhada da mensagem: "Se você pode alugar Veneza para seu casamento, pode pagar mais impostos".

Nos últimos dias, foram colocados cartazes com a frase "No space for Bezos" ("Não há espaço para Bezos").

Construída ao longo dos séculos em ilhotas em uma lagoa, Veneza implementou um controverso bilhete de entrada para os visitantes diários, mas alguns reivindicam políticas mais ambiciosas para combater a crise habitacional e demográfica na cidade.

