Líder do governo chama derrubada de regras do IOF de 'traumática'

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse que a derrubada das novas regras do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) pela Câmara é "bastante traumática".

O que aconteceu

Senador disse que acordos foram descumpridos. Ele descreveu as reuniões que foram feitas: "Fizemos uma primeira reunião de seis horas, onde todos saímos bastante empolgados com o nível da reunião e o governo conforme combinado, retirou o decreto anterior e fez um decreto, que é o que está sendo questionado com esse PDL, muito mais, eu diria, suave do que o primeiro".

Governo estava aberto, diz líder. Ele defendeu que as conversas eram uma "demonstração de que o governo não estava numa posição de intransigência".

Ele se disse "constrangido". "Três, quatro dias depois, ruiu todo esse acordo feito. Essa Casa vive, e eu sou testemunha, de cumprir-se acordos. Foi feito um acordo que está sendo descumprido."

Eu acho que essa votação é bastante traumática para as relações internas, tanto da Câmara quanto do Senado.

Jaques Wagner (PT-BA), senador e líder do governo

Lula vai esperar. O senador disse que havia acabado de sair da sala do presidente. "O presidente, do alto dos seus 79 anos e da experiência que carrega e da legitimidade que tem, ele é um homem sempre tranquilo, mesmo nas situações de adversidade. E, portanto, ele vai esperar nossas votações."

Depois deve chamar os dois presidentes das Casas para conversar. "Ainda não tem a posição do que o governo irá fazer com a decisão a favor do PDL porque o presidente disse: 'Não, deixa acabar as votações, depois a gente reúne para avaliar'. Então, só quero registrar, presidente, que para mim é uma coisa que tangencia o perigo, não pelo mérito, mas pelo acordo feito e desfeito."

Foram 383 votos favoráveis e 98 contrários em sessão semipresencial na Câmara. Apenas o PT e a Federação PSOL-Rede votaram contra a medida.

Diante da derrota, algumas alas do governo defendem judicializar o tema. O movimento, no entanto, poderia ampliar o desgaste com o Congresso na avaliação de deputados governistas. Wagner disse que "o decreto visa fazer justiça tributária". "Esse decreto é inconstitucional, porque não há nenhuma exorbitação e os PDLs são admitidos quando o Executivo exorbita da sua competência."

Texto foi ao Senado logo em seguida. Negociação foi feita diretamente pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Alcolumbre apoia projeto contra o governo Lula. O gesto vai na contramão da boa relação que o presidente do Senado estabeleceu com o presidente Lula (PT). Motta também não havia avisado o governo da decisão de pautar a derrubada o IOF.

Motta pautou a votação do projeto que revoga o aumento do IOF editado pelo Executivo. Os líderes foram surpreendidos com a decisão após publicação do presidente da Câmara nas redes sociais e a mensagem que ele enviou no grupo das lideranças. Além da proposta, a pauta de votações inclui duas medidas provisórias do governo.

Alguns líderes disseram à reportagem que não foram consultados e não havia compromisso de votar o projeto hoje. Motta, no entanto, teria comunicado a decisão a outros lideranças do centrão que são mais próximas a ele. A Câmara já tinha votado a urgência do PDL em recado ao governo, em meio às reclamações pelo atraso no pagamento das emendas e as medidas de aumento de impostos, mas não havia compromisso com a votação do projeto.

Lideranças pediram reunião para discutir tema antes da sessão. Motta negou e afirmou que a votação aconteceria hoje.

Derrubada dos vetos que devem aumentar a conta de luz pode ter influenciado decisão de Motta. Interlocutores do presidente disseram ao UOL que o deputado paraibano teria se incomodado com a repercussão negativa que recaiu somente sobre o Congresso com a derrubada dos vetos. O movimento foi acordado com o governo, que não foi responsabilizado diante da opinião pública.