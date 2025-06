Irmã desabafa sobre morte de brasileira: 'Desculpa não ter sido suficiente'

Mariana Marins, irmã de Juliana Marins, publicou um desabafo nas redes sociais após a morte da irmã em uma trilha na Indonésia.

O que aconteceu

Mariana pediu desculpas "por não ter sido suficiente" para salvar Juliana. "A gente sempre dizia que moveria montanhas uma pela outra, e daqui do Brasil, tentei mover uma lá na Indonésia por você. Desculpa não ter sido suficiente, irmã".

Ela lembrou momentos que passou com a irmã, como quando ensinou Juliana a andar de bicicleta e a tocar violão. "Você sempre foi a maior parceira do mundo, mesmo sendo avoadinha de tudo, sempre acreditando que todas as coisas sempre iam dar certo. E o pior: elas sempre davam certo!".

Mariana também falou sobre a dificuldade de imaginar um futuro na ausência da irmã. "Como vou ser velha sem você? Como terei 60 anos sem você do meu lado? Quem usará um gorro de natal comigo em qualquer dia de dezembro?".

Vai ser muito difícil não te ter por perto, irmã. Vai ser muito difícil seguir sem você. A vida vai ser muito difícil sem você.

Entenda o caso

A publicitária Juliana Marins, de 26 anos, tropeçou e escorregou durante uma trilha na Indonésia na noite da última sexta-feira, segundo a família. Ela rolou da montanha e foi parar a cerca de 300 metros abaixo do caminho da trilha, no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok. Com isso, ficou debilitada e não conseguia se movimentar.

Juliana ficou no local por mais de quatro dias. Durante as operações de salvamento, equipes de resgate tentaram se aproximar do local, mas não conseguiram alcançar Juliana. Fatores climáticos também impediram tentativas de resgate.

A brasileira foi encontrada morta ontem a 600 metros de profundidade no Monte Rinjani. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais, pelo Itamaraty e pelo governo local. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Juliana fazia um mochilão pela Ásia com uma agência de turismo, e decidiu fazer a trilha no entorno da paisagem natural na ilha de Lombok.

Não se sabe a causa da morte da brasileira, nem o dia e horário do óbito. Autoridades indonésias devem fazer a autópsia antes de liberar o corpo para seguir com a família para o Brasil.