Inmet alerta para onda de frio no Sul e excesso de chuva em 3 regiões

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de onda de frio em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina até as 10h desta sexta-feira (27).

O alerta laranja indica perigo. A previsão é de queda nas temperaturas destas localidades maior do que 5 graus Celsius (ºC), com risco à saúde. O alerta foi emitido na segunda-feira (23) e abrange 578 municípios dos dois estados.

Chuvas

Um alerta de nível amarelo , que indica queda de temperaturas de 3ºC a 5ºC, com risco leve à saúde. O alerta vale até as 15h desta quarta-feira (25) e engloba áreas das regiões norte, Centro-Oeste e Sudeste.

Outro alerta, de nível laranja, é relativo ao acumulado de chuvas que indica risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios nos três estados da região Sul.

Os 236 municípios que podem ser afetados são das seguintes áreas: noroeste do Rio Grande do Sul; oeste de Santa Catarina; além do Sudoeste, Sudeste, Oeste e centro-sul paranaense.

As chuvas nessas localidades podem chegar a 60 milímetros (mm) por hora, de acordo com o alerta.

O alerta terá início às 22h de hoje e tem vale até as 23h59 de amanhã.

Recomendações

O Inmet recomenda às pessoas que vivem nas áreas abrangidas pelos três alertas:

· Que evitem enfrentar o mau tempo;

· Que observem possíveis alterações em encostas;

· Que desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível;

· Que, em caso de inundação, os pertences sejam protegidos em sacos plásticos.

Para mais informações, os cidadãos devem procurar a Defesa Civil do município (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros Militar (telefone 193).