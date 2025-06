Ibovespa recua na abertura sem viés claro no exterior e com Câmara no radar

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta quarta-feira, sem uma tendência muito clara no exterior, enquanto agentes financeiros no Brasil monitoram a possibilidade de votação pela Câmara dos Deputados do projeto que derruba decreto do IOF.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,34%, a 136.697,14 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 13 de agosto, perdia 0,42%.

(Por Paula Arend Laier)