Ibovespa fecha em queda com exterior ainda volátil e receio sobre fiscal

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira, abaixo dos 136 mil pontos, ampliando a correção negativa desde que encostou nos 140 mil em meados do mês, com agentes financeiros enxergando um quadro ainda volátil no exterior e preocupados com o cenário fiscal no Brasil.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,99%, a 135.807,75 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 135.564,69 pontos na mínima e 137.162,54 pontos na máxima do dia. O volume financeiro somava R$16,8 bilhões antes dos ajustes finais.