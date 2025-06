Guaíba atinge nível crítico e acende alerta de enchentes em Porto Alegre

O Guaíba atingiu a cota de inundação no Cais Mauá, em Porto Alegre, na manhã de hoje. O nível do lago alcançou três metros, segundo o Centro de Monitoramento da Defesa Civil estadual.

O que aconteceu

Cota de inundação é o ponto a partir do qual o transbordamento pode causar alagamentos. Ele funciona como uma espécie de alerta para enchentes.

É esperada uma pequena elevação em dois pontos da cidade. Conforme o prognóstico dos hidrólogos, a Estação do Cais Mauá e na Usina do Gasômetro podem registrar transbordamentos ao longo das próximas 24 horas, em decorrência do repique de elevação proveniente do Vale do Taquari e do Caí, reflexo das chuvas das últimas 72 horas.

Vento contribui para manutenção das variações da cota de inundação nos dois locais. De acordo com a previsão meteorológica, deve ocorrer mudança na direção do vento a partir da madrugada de amanhã, com predominância de vento sul, o que contribui com a manutenção das variações próximas da cota de inundação.

Anteontem, águas chegaram a invadir trecho da orla. Por isso, as informações técnicas de hoje foram repassadas pela Defesa Civil estadual para as coordenadorias municipais de proteção, visando à adoção de medidas de preparação previstas nos planos de contingência municipais, especialmente aquelas voltadas à população que reside em áreas com risco de inundação.

A Defesa Civil confirmou no domingo (22) mais uma morte em decorrência das intensas chuvas que acometem o estado. Dessa forma, o número total de mortes chega a quatro. Segundo balanço das autoridades, ao menos 127 municípios foram afetados, e 5.858 pessoas estão desalojadas. Uma pessoa continua desaparecida, segundo autoridades locais.