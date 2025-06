Governo do Japão considera reduzir previsão de crescimento para este ano, dizem fontes

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão considera a possibilidade de reduzir sua estimativa de crescimento econômico para o atual ano fiscal, que se encerra em março de 2026, devido ao esperado impacto das tarifas comerciais dos Estados Unidos sobre a demanda global, disseram três fontes do governo à Reuters nesta quarta-feira.

A projeção atual de uma expansão de 1,2%, feita no final do ano passado, pode ser reduzida para menos de 1%, disseram as fontes sob condição de anonimato, pois não estavam autorizadas a falar publicamente.

O governo finalizará as projeções por volta do final de julho, levando em conta os desdobramentos das tarifas comerciais dos EUA, disseram as fontes.

O negociador comercial do Japão, Ryosei Akazawa, está organizando sua sétima visita aos Estados Unidos para o dia 26 de junho, informou o jornal Yomiuri na terça-feira. O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordaram em avançar com as negociações comerciais quando se reuniram no Canadá, mas não conseguiram chegar a um acordo tarifário.

O governo produz estimativas de crescimento econômico duas vezes por ano, sendo que uma delas é feita por volta do verão no Hemisfério Norte e usada como base para a elaboração do orçamento do estado para o ano fiscal seguinte.

Em suas últimas projeções trimestrais divulgadas em 1º de maio, o Banco do Japão reduziu sua previsão de crescimento econômico para o ano fiscal de 2025 de 1,1% para 0,5%, refletindo o impacto esperado das tarifas comerciais dos EUA.

(Reportagem de Yoshifumi Takemoto)