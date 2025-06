Flamengo empata com LAFC (1-1) e aguarda Bayern nas oitavas da Copa de Clubes  gm/ag/aam

O Flamengo empatou em 1 a 1 com o Los Angeles FC (LAFC) nesta terça-feira (25), num jogo ao qual chegou já com a liderança garantida no Grupo D, e enfrentará o Bayern de Munique nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Os rubro-negros, que dominaram a partida do início ao fim e acertaram a trave três vezes, ficarem em desvantagem quando o atacante do Los Angeles, Denis Bouanga, colocou seu time na frente aos 84 minutos.

Mas Wallace Yan, de 20 anos, empatou apenas dois minutos depois (86').

