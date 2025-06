Favela Cria reúne comunicadores para discutir inovação nas periferias

Profissionais da comunicação se reúnem amanhã (26), em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, para discutir inovação, mídia local e criatividade, na terceira edição do Favela Cria — A Favela Criando Inovação.

O evento, que ocorre no Pavilhão Social do G10 Favelas, é organizado pelo Cria Brasil, grupo de comunicação de impacto social especializado no público e linguagem de favela. A entrada é gratuita, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

A programação começa às 9h, com uma conversa entre Joildo Santos, fundador do Grupo Cria Brasil e idealizador do evento, e os empresários Fabricio Penafiel e Fernando Costa, do Grupo Bem Bolado. O tema do encontro são parcerias e atuação empresarial em favelas.

Na sequência, o público assiste a uma discussão sobre criatividade e inovação nas periferias, focada no potencial das práticas locais para gerar soluções e impacto econômico. Também será oferecido um workshop de marketing com certificação para os participantes.

Na parte da tarde, uma roda de conversa aborda a importância dos veículos de comunicação comunitária na produção de conteúdo e no fortalecimento das identidades locais.

O último painel do evento discutirá a construção de narrativas culturais na era digital, que destaca a influência das redes sociais na formação das identidades contemporâneas.

O encerramento do Favela Cria será com apresentação musical do artista Crioleza, a partir das 15h.