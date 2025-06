Família de brasileira morta na Indonésia agradece voluntários: 'Coragem'

A família da brasileira Juliana Marins, que morreu após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, agradeceu os voluntários pela "coragem" que dispuseram para fazer com que o resgate da vítima fosse agilizado.

O que aconteceu

Os familiares ainda compartilharam uma mensagem que enviaram aos voluntários, chamados Agam e Tyo. No texto, eles expressaram gratidão pela "generosidade, coragem e apoio" que os voluntários tiveram de se juntar à equipe de resgate. O corpo de Juliana foi resgatado por autoridades locais após 7 horas de trabalho e encaminhado a um hospital para passar por necrópsia.

Família disse saber das condições "extremamente adversas e dos grandes riscos" enfrentados por eles. "Foi graças à dedicação e experiência de vocês que a equipe pôde finalmente chegar até Juliana e nos permitir, ao menos, esse momento de despedida."

Embora o desfecho já estivesse além do nosso alcance, levamos no coração a sensação de que, se vocês tivessem conseguido chegar antes [até a Juliana], o destino pudesse ter sido outro.

Família de Juliana

"O gesto de vocês jamais será esquecido. Recebam todo o nosso respeito, admiração e eterna gratidão." A mensagem foi assinada, "com carinho", pela família de Juliana. Por fim, eles também expressaram gratidão a todos que, de alguma forma, contribuíram para viabilizar o processo de resgate.

Entenda o caso

Juliana já tinha passado pelas Filipinas, Vietnã e Tailândia durante o mochilão Imagem: Reprodução / Redes Sociais

A publicitária Juliana Marins, de 26 anos, tropeçou e escorregou durante a trilha na noite de sexta-feira (20), segundo a família. Ela rolou da montanha e foi parar a cerca de 300 metros abaixo do caminho da trilha, no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok. Com isso, ficou debilitada e não conseguia se movimentar.

Juliana ficou no local por mais de quatro dias. Durante as operações de salvamento, equipes de resgate tentaram se aproximar de onde a brasileira estava, mas não conseguiram chegar até ela. Fatores climáticos também impediram tentativas das equipes de fazer o resgate.

A brasileira foi encontrada morta ontem a 600 metros de profundidade no Monte Rinjani. A informação foi confirmada pela família dela nas redes sociais, pelo Itamaraty e pelo governo local. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Juliana fazia um mochilão pela Ásia com uma agência de turismo, e decidiu fazer a trilha no entorno da paisagem natural na ilha de Lombok.