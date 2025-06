É falso que produto a base de cenoura cure doenças oftalmológicas

Do UOL, no Rio

É falso que um produto a base de cenoura seja capaz de curar diversas doenças oftalmológicas, incluindo miopia, catarata e glaucoma. Anúncios fraudulentos usam a imagem de jornalistas para promover um produto de nome Vision Boost com propaganda enganosa.

Segundo especialista, nenhum medicamento é capaz de atuar em várias doenças oftalmológicas, como o prometido. Além disso, o único tratamento para a catarata é cirúrgico.

O que diz o post

Anúncios fraudulentos usam a imagem de William Bonner e Fátima Bernardes de forma manipulada para promover um produto suspeito que promete curar diversas doenças oftalmológicas. A propaganda se refere ao produto como um "elixir de cenoura". No conteúdo falso, a jornalista Fátima Bernardes tem a voz alterada para parecer que ela disse que chegou a desmarcar cirurgias em detrimento do tratamento com o Vision Boost.

Por que é falso

Vídeo manipulado de William Bonner e Fátima Bernardes. Os anúncios falsos usam a imagem de Bonner e Fátima Bernardes de forma manipulada como se eles estivessem recomendando o produto. Uma análise do vídeo no Hive Moderation, site que detecta conteúdo gerado por IA, indica probabilidade de 99% de conter Inteligência Artificial generativa ou deepfake. Confira abaixo:

Probabilidade de que vídeo tenha deepfake é de 99%, segundo site que detecta uso de IA Imagem: Reprodução/Hive Moderation

No vídeo original, Bonner falava sobre o fim das férias. O jornalista anunciou que voltava à bancada do JN após um período de duas semanas de descanso em setembro do ano passado (aqui e abaixo).

Atendente se passa por médico. O anúncio direciona para um link do WhatsApp em que um atendente virtual se apresenta como médico. A conversa anuncia que o produto seria um tratamento natural dentre os que "a indústria farmacêutica esconde". O atendente envia uma série de áudios e simula uma interação. Entre os vídeos enviados para convencer o cliente a adquirir o produto está um conteúdo manipulado do Jornal Nacional para promover o Vision Boost. No vídeo manipulado, Bonner diz que um cientista renovado teria descoberto uma cura para "todos os problemas de visão, até aqueles que os médicos dizem ser irreversíveis".

Em conversa no WhatsApp, atendente virtual se passa por médico para vender produto chamado "Vision Boost" Imagem: Reprodução/WhatsApp

Checagem similar. O UOL Confere já desmentiu alegações semelhantes que eram usadas para promover a venda de outro produto com as mesmas promessas de nome Visionar.

Não existe medicamento que cure todas as doenças citadas. A propaganda enganosa promete curar diversas doenças oftalmológicas, inclusive catarata e glaucoma. O único tratamento existente para catarata é cirúrgico. Já para glaucoma, o tratamento pode envolver o uso de colírios, procedimentos a laser ou cirurgia, segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, Oswaldo Ferreira Moura Brasil.

Substâncias que não foram submetidas a ensaios clínicos randomizados devem ser encaradas com cautela, assim como tratamentos que prometem resultados milagrosos ou que afirmam tratar diversas doenças com mecanismos fisiopatológicos completamente distintos.

Oswaldo Ferreira Moura Brasil

Sem registro na Anvisa. Não foi possível encontrar registro para o Vision Boost nem como suplemento alimentar nem como medicamento no site de consultas da Anvisa (aqui e aqui).

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 21 mil reproduções.

