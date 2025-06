Enchentes provocam retirada de mais de 80 mil pessoas no sudoeste da China

Milhares de pessoas tiveram que ser retiradas da província de Guizhou, no sudoeste da China, depois das enchentes que atingiram a região. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (25) pela agência estatal Xinhua. Na tarde desta terça-feira (24), o número de pessoas que tiveram que deixar suas casas devido às chuvas torrenciais era de 80.900. Equipes de resgate foram mobilizadas nas duas regiões afetadas, onde o alerta máximo foi acionado, segundo a agência.

No condado de Rongjiang, na província de Guizhou, um campo de futebol ficou "sob três metros de água". "Desta vez é realmente grave", diz Xiong Xin, um socorrista que descreveu o evento como "algo que acontece apenas uma vez a cada 50 anos".

Imagens compartilhadas com a AFP por Xiong mostram uma fileira de lojas no primeiro andar de um prédio submerso, com moradores inclinados nas janelas do segundo andar. "A água subiu muito rápido", declarou um morador à Xinhua. "Fiquei no terceiro andar esperando o resgate. À tarde, fui transferido para um local seguro", acrescentou.

Vídeos da emissora estatal chinesa CCTV mostram vilarejos inundados e uma ponte derrubadas em uma região montanhosa da província. Nas imagens, socorristas empurravam barcos com moradores dentro da água, que chegava até o joelho, enquanto crianças aguardavam o resgate em uma creche.

You Guochun, um caminhoneiro, contou seu resgate "angustiante" após ficar preso à beira de um trecho quebrado de ponte. "Uma ponte desabou completamente na minha frente", disse ele. "Fiquei apavorado."

Fenômenos mais frequentes

Segundo a agência oficial, o principal órgão de planejamento econômico da China destinou 100 milhões de yuans (cerca de € 12 milhões) para ajudar as vítimas em Guizhou. A China enfrenta atualmente condições climáticas extremas.

As inundações também atingiram a província vizinha de Guangxi, no sul do país. Nesta semana, a capital Pequim registrou um dos dias mais quentes do ano, e as autoridades emitiram o segundo nível mais alto de alerta para calor.

Além disso, dezenas de milhares de pessoas foram retiradas na semana passada na província central de Hunan devido a chuvas torrenciais. Poucos dias antes, cerca de 70 mil pessoas no sul da China foram realocadas após fortes inundações causadas pelo tufão Wutip.

Na semana passada, as autoridades chinesas emitiram o nível mais alto de alerta para enxurradas em áreas montanhosas pela primeira vez no ano, em seis regiões.

Algumas áreas afetadas estavam "extremamente suscetíveis a serem atingidas", informou a Xinhua, com os governos locais sendo orientados a reforçar a vigilância e emitir alertas em tempo hábil para os moradores.

As mudanças climáticas que, segundo cientistas, são agravadas pelas emissões de gases de efeito estufa tornam esses fenômenos meteorológicos extremos mais frequentes e mais intensos.

Com informações da AFP