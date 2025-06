Em apoio a Motta e contra o governo, Alcolumbre vai pautar queda do IOF

Após conversa com Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), vai colocar em votação ainda hoje o projeto que derruba o novo decreto do IOF após ele passar na Câmara.

O que aconteceu

Presidente da Câmara negociou a votação no Senado. Hugo Motta esteve com Alcolumbre e pediu a ajuda do senador para votar o projeto e concluir a votação nas duas Casas ainda nesta semana. Ele colocou em votação hoje na Câmara e aí só faltaria aprovar o texto no Senado. O projeto é aprovado por maioria simples, desde que estejam presentes a maioria absoluta dos deputados (257) e senadores (41). Não é necessário sanção do presidente Lula (PT) por ser um PDL (Projeto de Decreto Legislativo).

Alcolumbre confirmou que aceitou o pedido por "parceria" com Motta. Após passar na Câmara, ele vai levar o texto ao Senado. Líderes do Senado afirmaram ao UOL que há uma "disposição grande" do senador amapaense em votar o PDL porque existe uma "parceria grande" entre os dois.

Alcolumbre apoia projeto contra o governo Lula. O gesto vai na contramão da boa relação que o presidente do Senado estabeleceu com o presidente Lula (PT). Motta não avisou o governo da decisão de derrubar o IOF.

Motta pautou a votação do projeto que revoga o aumento do IOF determinado pelo governo Lula para hoje. Os líderes foram surpreendidos com a decisão após publicação do presidente da Câmara nas redes sociais e a mensagem que ele enviou no grupo das lideranças. Além da proposta, a pauta de votações inclui duas medidas provisórias do governo.

O projeto busca derrubar o aumento do IOF. Motta escolheu o bolsonarista Coronel Crisóstomo (PL-RO) para relatar a proposta. Oposicionista, o deputado foi um dos articuladores da coleta de assinaturas para a CPI que deve apurar as fraudes no INSS.

Acordo era esperar o governo enviar a proposta de corte de benefícios fiscais, segundo apurou o UOL. Com isso, a votação do projeto deveria ocorrer em 8 de julho. Isso porque, na próxima semana, Motta deve estar na 13ª edição do Fórum Lisboa, evento que tem entre os organizadores um instituto do qual o ministro do STF Gilmar Mendes é sócio.

Líderes disseram à reportagem que não foram consultados e não havia acordo para votar o projeto hoje. Portanto, Motta teria tomado a decisão sem consultar os líderes dos partidos.

Lideranças pediram reunião para discutir tema antes da sessão. Motta negou e afirmou que a votação aconteceria hoje.

Líder do PT diz que estratégia será fazer a discussão política. Lindbergh Farias (RJ) afirmou que a base governista vai reforçar o debate sobre a justiça social de propor que os mais ricos e empresas paguem mais impostos. O argumento também deve lembrar os parlamentares que a derrubada do decreto pode ampliar o congelamento das despesas, que incluem emendas parlamentares e investimentos em programas sociais.

Câmara aprovou a urgência do projeto na semana passada. Com isso, ele está pronto para ser votado em plenário, sem precisar passar pelas comissões especiais, o que acelera o processo. A urgência foi aprovada por 346 votos favoráveis e 97 contrários. De lá para cá, o governo atuou para que a crise não escalasse e para que o texto não chegasse a ser analisado.