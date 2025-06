E depois da trégua? 'Fake news' de Trump trazem tensão ao Oriente Médio

O Pentágono abriu uma investigação criminal após o vazamento de um relatório de inteligência que apontou a ineficácia dos ataques ordenados por Donald Trump contra o Irã, contrariando a narrativa inicial do presidente dos EUA.

Segundo o documento, os bombardeios não destruíram instalações subterrâneas nem impediram o avanço do programa nuclear iraniano, que teria sofrido apenas um atraso de menos de seis meses em seu desenvolvimento.

A divulgação do informe gerou críticas sobre a falta de transparência do governo e sobre não ter compartilhado as informações de segurança com o Congresso antes de intervir no conflito iniciado pelos ataques de Israel -temerosa com o uso militar do programa- ao Irã.

Para o colunista Josias de Souza, o relatório coloca em xeque o que ele chama de "fake news" difundidas por Trump. Para Josias, a única certeza é que agora o desejo de obter a bomba atômica se tornou uma obsessão para o regime dos aiatolás.

Já o colunista Fábio Zanini, da Folha de S.Paulo, diz que o presidente republicano parece estar querendo resolver o conflito no Oriente Médio "na marra", mas seu discurso contradizendo os relatórios dos serviços de inteligência apenas potencializa o clima tenso na região.

