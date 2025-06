Dortmund vence Ulsan (1-0) e avança às oitavas em 1º do Grupo F da Copa de Clubes

O Borussia Dortmund se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes em primeiro lugar do Grupo F ao derrotar o sul-coreano Ulsan por 1 a 0, nesta quarta-feira (25), em Cincinnati.

O finalista da Liga dos Campeões de 2024 terminou a fase de grupos com 7 pontos, à frente do Fluminense (2º, com 5 pontos), que empatou em 0 a 0 com o sul-africano Mamelodi Sundowns, na outra partida da chave, disputada simultaneamente.

O único gol da vitória do Dortmund foi marcado pelo sueco Daniel Svensson, aos 36 minutos.

O time alemão vai enfrentar o segundo colocado do Grupo E na próxima fase, no dia 2 de julho, em Atlanta.

