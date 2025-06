Diretoria do BC do Japão estava dividida sobre pausa nos juros e riscos de inflação, mostra resumo de junho

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Alguns membros do Banco do Japão pediram pela manutenção da taxa de juros por enquanto devido à incerteza sobre o impacto das tarifas dos Estados Unidos sobre a economia japonesa, segundo um resumo das opiniões na reunião de política monetária de junho do banco central divulgada nesta quarta-feira.

Outros membros da diretoria de nove membros disseram que a inflação está em níveis mais altos do que o esperado, com um deles dizendo que o Banco do Japão pode precisar aumentar os juros "decisivamente" em algum momento, mesmo que a incerteza econômica permaneça alta.

As opiniões destacam o balanço complicado que o Banco do Japão enfrenta para amortecer o impacto econômico das tarifas dos Estados Unidos com a política monetária sem causar um aumento indesejado na inflação ao adiar o aumento da taxa de juros.

Na reunião de 16 e 17 de junho, o banco central japonês manteve os juros em 0,5% e decidiu desacelerar o ritmo de redução de seu balanço patrimonial no próximo ano, sinalizando sua preferência por agir com cautela na remoção dos remanescentes de seu estímulo maciço.

A incerteza sobre a política comercial dos EUA deve ter dominado a discussão da diretoria do Banco do Japão, com vários membros alertando sobre os riscos para a frágil economia japonesa decorrentes das tarifas generalizadas dos EUA.

"Embora muitos dos dados concretos de abril e maio tenham sido relativamente sólidos, é provável que os efeitos das tarifas ainda não tenham se materializado", disse um membro.

"O Banco do Japão deve levar algum tempo para examinar a magnitude do impacto das tarifas dos EUA", o que "certamente" pressionará a confiança das empresas, segundo outra opinião.

Uma terceira opinião disse que a economia do Japão estava "um tanto estagnada", embora o impacto direto das tarifas dos EUA ainda não tenha sido observado, sinalizando um pessimismo crescente dentro do banco central.

Outros se mostraram bastante otimistas em relação ao impacto das tarifas dos EUA, com um deles dizendo que é improvável que o possível impacto desestimule as empresas a aumentar os salários e os investimentos, segundo o resumo.

Alguns observaram um aumento da pressão inflacionária no Japão, impulsionado em parte pela alta dos preços do arroz, produto básico do país, e alguns disseram que a inflação ao consumidor estava acelerando mais do que o esperado.

"Como o preço do arroz pode afetar a percepção da inflação e as expectativas de inflação, é necessário monitorar de perto a evolução dos preços do arroz", disse um membro.

"Embora a incerteza com relação às políticas comerciais permaneça extremamente alta, na frente doméstica a evolução dos salários tem sido sólida e a inflação ao consumidor tem sido um pouco mais alta do que o esperado", mostrou outra opinião.

O Banco do Japão encerrou no ano passado um programa de estímulo maciço que durou uma década e, em janeiro, aumentou a taxa de juros de curto prazo para 0,5%, considerando que o Japão estava prestes a atingir sua meta de inflação de 2% de forma duradoura.

Embora o banco central tenha sinalizado que está pronto para aumentar ainda mais os juros, o impacto econômico das tarifas mais altas dos EUA forçou-o a cortar suas previsões de crescimento e complicou as decisões sobre o momento do próximo aumento dos juros.

(Reportagem de Leika Kihara)