Decreto presidencial não era derrubado no Congresso desde 1992

A última vez que um decreto presidencial foi derrubado pelo Congresso Nacional foi em 1992, há 33 anos, no governo de Fernando Collor. Isso mudou hoje, com a aprovação do projeto que susta as regras do governo Lula (PT) sobre o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

O que aconteceu

Câmara dos Deputados derrubou o decreto de Lula com 383 votos favoráveis e 98 contrários. O PDL (projeto de decreto legislativo) seguiu para o Senado, que aprovou em votação simbólica cerca de uma hora depois.

Esse tipo de medida é raro. O Congresso sustou um decreto de Collor em março de 1992, poucos meses antes do impeachment do então presidente, em dezembro. Na época, o governo tentava mudar regras para pagamentos de precatórios (requisições de pagamento expedidas pela Justiça para órgãos públicos).

O Legislativo já havia ameaçado derrubar outros decretos do atual governo. Em maio de 2023, a Câmara aprovou um projeto para suspender dois decretos de Lula que alteraram a regulamentação do marco legal do saneamento básico. O presidente, no entanto, revogou as medidas antes de o texto ir à votação no Senado.

Em 2024, a Câmara também aprovou a suspensão de um decreto de Lula que impedia o funcionamento de clubes de tiro a menos de um quilômetro de escolas. Para evitar a derrota, o governo decidiu permitir a existência dos clubes, mas limitou horários de atividade. Após o acordo, o Senado não seguiu com a derrubada.

Líderes do governo foram surpreendidos com a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de pautar o PDL. Governistas afirmam que souberam da iniciativa pelas redes sociais.

O projeto teve tramitação em regime de urgência. Isso significa que o texto não precisou passar por comissões temáticas e foi direto à votação no plenário da Câmara.

Oposição encabeçou o pedido de suspensão. Logo após a publicação do decreto do governo, o líder da oposição, Coronel Zucco (PL-RS), protocolou o PDL (projeto de decreto legislativo) para sustar a medida.

Motta quebrou o acordo de esperar o governo enviar a proposta de corte de benefícios fiscais, segundo líderes ouvidos pelo UOL. Com isso, a votação do projeto poderia ocorrer em 8 de julho. Isso porque, na próxima semana, Motta deve estar na 13ª edição do Fórum Lisboa.