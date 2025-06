'Decreto do IOF começou mal', critica Alcolumbre, após derrubada

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que o decreto que aumentou o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) "começou mal" e sinalizou que esse início ruim resultou na derrubada das medidas editadas pelo governo.

O que aconteceu

Alcolumbre discursou em plenário após aprovação do PDL que suspende os decretos do IOF. O presidente do Senado sinalizou que a votação é a "demonstração" dos que estão há dois anos e meio "ajudando na agenda do governo".

Esse decreto começou mal. O governo editou um decreto que foi rapidamente rechaçado pela sociedade brasileira. Isso que, muitas das vezes, sem entender o que é o decreto do IOF, muitos daqueles foram colocados contrário a um decreto que nem tinha o conhecimento do que estava escrito.

Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado

O presidente do Senado afirmou que o Congresso "mais ajudou do que atrapalhou" o governo. "Nós não podemos separar o dia de hoje como se a novela fosse apenas um capítulo."

Alcolumbre cobrou mais diálogo do governo com o Congresso. Ele terminou seu discurso em tom otimista, sinalizando a construção de uma "agenda do Brasil e dos brasileiros, sem açodamento, e se possível conversando um pouco mais com o Congresso brasileiro, com a Câmara e com o Senado".

Assim que o resultado da Câmara saiu, o líder do governo no Senado classificou a votação como "bastante traumática". Jaques Wagner (PT-BA) disse que acordos foram descumpridos.

Governo estava aberto, diz líder. Ele defendeu que as conversas e reuniões feitas foram uma "demonstração de que o governo não estava numa posição de intransigência".

Ele se disse "constrangido". "Três, quatro dias depois, ruiu todo esse acordo feito. Essa Casa vive, e eu sou testemunha, de cumprir-se acordos. Foi feito um acordo que está sendo descumprido."