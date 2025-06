Por que Itamaraty não trará corpo de brasileira morta na Indonésia?

Após o resgate do corpo da brasileira Juliana Marins que morreu após cair em um vulcão na Indonésia, a família aguarda liberação dos restos mortais para trazê-los ao Brasil.

O que aconteceu

O Itamaraty não vai custear o translado do corpo ao Brasil. O órgão disse ao UOL, em nota, que auxilia a família de Juliana, mas que não custeia o transporte do corpo.

Embaixadas e consulados ajudam na expedição de documentos. O Itamaraty auxilia na obtenção do atestado consular de óbito e diálogo com autoridades locais.

Não é responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores arcar custos com transporte do corpo. A legislação brasileira não permite que o governo pague pelas despesas.

O artigo 257 do decreto 9.199/2017 veta o pagamento de despesas. O Brasil auxilia apenas em acompanhamento de acidentes, localização e repatriação de brasileiros e casos de conflitos e catástrofes naturais, mas não indica disposição financeira para isso.

A assistência consular não compreende o custeio de despesas com sepultamento e traslado de corpos de nacionais que tenham falecido do exterior, nem despesas com hospitalização, excetuados os itens médicos e o atendimento emergencial em situações de caráter humanitário.

Artigo 257 do decreto 9.199/2017

Família de Juliana prepara trâmites para transporte do corpo. Ficará a cargo dos parentes custear o trato e o transporte dos restos mortais da brasileira.

O UOL tenta contato com a família de Juliana Marins. Caso haja resposta, este texto será atualizado.

O corpo de Juliana passará por perícia em um hospital na ilha de Lombok, onde se encontra o vulcão. A família aguarda as causas determinantes para morte e o horário exato do acontecimento.

Morte da brasileira foi confirmada ontem

O corpo da brasileira começou a ser retirado de dentro do vulcão por volta das 8h (22h no horário de Brasília). "Espero que o processo de evacuação da vítima possa funcionar de uma forma suave e segura, como todos esperamos", escreveu a Agência Nacional de Busca e Resgate.

Corpo foi içado em uma maca e levado para uma base do parque e, na sequência, conduzido em uma aeronave ao Hospital Bhayangkara. A informação foi confirmada pelo chefe da Basarnas (Agência Nacional de Busca e Resgate), Marechal do Ar TNI Muhammad Syafi'i.

Parte do trajeto foi filmado por um montanhista que ajudou no resgate. Quatro socorristas ficaram acampados a 600 metros de profundidade, junto ao corpo, e outros três, que serviram de apoio, a 400 metros.

Em publicação no Instagram, familiares acusam a equipe de resgate local de ter demorado para agir. "Se a equipe tivesse chegado até ela dentro do prazo estimado de 7h, Juliana ainda estaria viva", disse a família. "Agora nós vamos atrás de justiça por ela, porque é o que ela merece".