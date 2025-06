Em meio à guerra, Congresso promulga acordo do governo Bolsonaro com Israel

Do UOL, em São Paulo

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), promulgou ontem, em meio ao acirramento das tensões no Oriente Médio, um acordo sobre serviços aéreos com Israel firmado em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Alcolumbre promulgou acordo aprovado pelos senadores no último dia 10. O documento foi assinado em Jerusalém em março de 2019, no governo Bolsonaro, pelo à época ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

No plenário do Senado, ninguém quis discutir a matéria. O acordo foi votado em caráter simbólico e aprovado em segundos.

Acordo sobre serviços aéreos estabelece as regras para voo e pouso de aviões brasileiros e israelenses. O Brasil tem acordos semelhantes com 154 outros países, segundo a Anac (Agência Nacional da Aviação Civil).

Promulgação acontece em meio a escalada da guerra em Israel. Neste ano, o país teve conflitos com o Líbano, a Síria, o Iêmen e com a Faixa de Gaza, mas as tensões aumentaram nas últimas semanas após o bombardeio do Irã. Ontem, tanto Israel quanto o Irã indicaram o fim da guerra e declararam ter sido vitoriosos.

Relator da matéria, o senador Marcos Pontes (PL-SP) disse que a aprovação neste momento "não tem nada a ver com conflito ou ideologia". Ele defendeu o caráter técnico da matéria. "Infelizmente, é normal a demora de tramitação de projetos legislativos", afirmou ao UOL. "Em momento algum no processo a questão ideológica ou outras questões geopolíticas que não fossem relacionadas tecnicamente com a atividade aérea foram consideradas."

Ele disse que esse acordo só moderniza o anterior, firmado em 2009. "Não se trata da criação de um novo vínculo ou aproximação inédita entre os dois países, mas da modernização de um marco legal já existente", explicou.

O UOL entrou em contato com senadores da base do governo, questionando sobre o momento da aprovação, mas não houve resposta até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

Lula não sanciona Dia da Amizade Brasil-Israel

O Congresso também aprovou recentemente, em maio, um projeto de 2013 estabelecendo 12 de abril como o dia de celebração da amizade Brasil-Israel. Assim como a votação do acordo sobre serviços aéreos, essa também foi simbólica e durou segundos, sem nenhuma manifestação.

A matéria foi enviada para o presidente Lula (PT), que tinha 15 dias úteis para sancionar ou vetá-la. O presidente, porém, não se manifestou — o prazo venceu na última segunda-feira.

Sem a resposta de Lula, a proposta é aprovada automaticamente e enviada para promulgação pelo Congresso. A publicação da lei deve acontecer nos próximos dias.

O presidente condena a guerra de Israel na Faixa de Gaza, que já deixou mais de 57 mil mortos. No ano passado, ele comparou as mortes de civis palestinos ao Holocausto, o que lhe rendeu uma declaração de persona non grata pelo governo israelense.